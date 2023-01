Fulgor Basket prepara la sfida contro Livorno

La Paffoni prepara la sfida con la Libertas Livorno. Una partita difficile, contro una delle grandi favorite al passaggio di categoria in A2, ma che ci deve vedere scendere in campo con la faccia tosta di chi non vuole darsi per vinto. Oltre le difficoltà, insieme per provare l’impresa!

A parlare a pochi giorni dalla sfida è il DS Filippo Fanchini, che fa il punto sul momento in casa Fulgor e sul lavoro svolto durante la sosta natalizia: «Sicuramente quella con la Libertas è una partita che si presenta da sola: arriva la capolista, la squadra con i giocatori più esperti del girone, un grande allenatore e la favorita, un evento che spero possa richiamare il grande pubblico al palazzetto. Arriviamo da due settimane in palestra di lavoro vero, in cui abbiamo potuto recuperare gli acciaccati allenandoci al completo. Anche Jacopo Balanzoni ha ripreso a lavorare col gruppo, anche se le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno da qui a sabato. È chiaro che avremo bisogno di tutti: i ragazzi si stanno allenando bene, sono concentrati e spero che tutti i tifosi arrivino carichi quanto lo siamo noi a questa sfida. Dovremo essere molto uniti, in campo e fuori, per poter superare un ostacolo così importante».

Appuntamento dunque a sabato 7 gennaio alle ore 21. Per l’occasione, la società ha rilanciato l’iniziativa #TeddyBearTOSS, dunque al primo canestro delle due squadre in campo verranno lanciati pupazzi, poi raccolti dalla Associazione Kenzio Bellotti, che li donerà a bimbi meno fortunati.