Reale Mutua Torino, il 2023 inizia con la Juvi Cremona

Prima partita del nuovo anno per la Reale Mutua Basket Torino che domani, con palla a due alle ore 20.30, scenderà in campo sul parquet del Pala Gianni Asti, per affrontare la Ferraroni Juvi Cremona, per la partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Alessandro Crotti ha chiuso il 2022 con un record di 4 vittorie e 9 sconfitte che l’hanno portata ad occupare l’undicesimo posto in classifica del Girone Verde. Nella gara di andata, vittoria per i cremonesi con il punteggio di 86-81. Il roster della Juvi è stato fortemente rinnovato: non ci sono Antonio Iannuzzi (trasferitosi a Mantova) e Brayon Blake (infortunato). Blake è stato però sostituito da Bryce Douvier, già visto in Italia con la maglia di Treviglio. Miglior realizzatore dei cremonesi è Trevon Allen, che viaggia a 18.7 punti di media ed il 50% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «L’incognita di riprendere dopo una lunga pausa va tenuta in considerazione. Il mese di gennaio sarà complesso, con tante partite una dietro l’altra, a partire dalla sfida con la Juvi. Si tratta di una partita che ci può dare un ulteriore upgrade in chiave di classifica. Un’eventuale vittoria ci porterebbe già un successo in più rispetto alla prima parte di stagione, “vendicando” tra virgolette la partita del girone d’andata, che per loro meriti e per nostri demeriti ci era sfuggita di mano. Vogliamo continuare come abbiamo concluso il 2022. Non sarà una partita banale, anzi bisogna guardare con rispetto l’avversario».

Tommaso Guariglia (Centro Basket Torino): «Affrontiamo una squadra imprevedibile, che ha talento e che potenzialmente può mettere tutti in difficoltà. Noi vogliamo un risultato diverso da quello dell’andata e vogliamo cominciare bene l’anno davanti al nostro pubblico».

INFO UTILI

Si gioca mercoledì 4 gennaio, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Daniele Foti, Lorenzo Lupelli e Mirko Picchi. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.