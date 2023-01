Derthona Basket: a Milano insieme ai Leoni

La sfida dal grande fascino contro l’EA7 Emporio Armani Milano chiuderà il girone di andata della Bertram Derthona, attualmente al terzo posto in classifica. La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 15 gennaio al Mediolanum Forum di Assago.

Anche in questa occasione, per permettere ai tifosi di assistere alla gara, viene organizzato il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata al costo di 20 euro. Il pullman partirà dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona alle ore 15.45 di domenica 15 gennaio al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 18 di giovedì 12 gennaio.

Chi deciderà di riservare il proprio posto sul pullman potrà acquistare il tagliando, al costo di 10 euro, presso la sede del Club sita in Via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19). Per ogni ulteriore informazione relativa al trasporto è possibile contattare la Società recandosi in segreteria oppure telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.