FISG Piemonte - Hockey: svanisce il sogno quarti di finale per le piemontesi

Svanisce il sogno quarti di finale per le formazioni piemontesi impegnate negli ottavi di finale della Coppa Italia di hockey. Senza storia il doppio confronto del Real Torino, orgoglioso e coraggioso ma battuto ampiamente dal Pergine che ha dimostrato in tutto e per tutto il peso della categoria superiore. Beffardo, invece, il destino dei Valpellice Bulldogs: al bel successo ottenuto al Cotta Morandini ha fatto da contraltare il ko sul ghiaccio di Bressanone, con la rete in pieno overtime a sancire la qualificazione degli altoatesini.

OTTAVI (30 dicembre e 3 gennaio)

HCMV Varese – HC Milano Old Boys 19-1; 13-2

SV Caldaro rothoblaas – HC Gherdeina C 3-0; 6-0

Hockey Pergine Sapiens – HC Real Torino 8-2; 6-0

Dobbiaco Ice Bears – HC Pinè 8-3; 3-0

HC Appiano ANet – HC Feltreghiaccio 9-5; ritorno 4 gennaio

Valdifiemme Hockey – Alleghe Hockey 7-4; 12-2

Hockey Como – HC Chiavenna 2-1; 9-0

HC Falcons Bressanone – HC Valpellice Bulldogs 1-3; 5-2 (1-0 overtime)

ACCOPPIAMENTI QUARTI (11 e 17 GENNAIO)

Quarto A: Varese – Bressanone

Quarto B: Caldaro – Como

Quarto C: Pergine – Valdifiemme

Quarto D: Dobbiaco – vincente di Appiano – Feltreghiaccio