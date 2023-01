Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Primo impegno casalingo del 2023 per la Bertram Derthona, che sfiderà la Virtus Segafredo Bologna alle ore 20 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

A presentare la partita è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Dopo la bella vittoria di Varese, chiudiamo il girone di andata affrontando le due squadre più forti del campionato, cominciando con la Virtus Segafredo Bologna allenata da Sergio Scariolo, uno degli allenatori italiani più vincenti in assoluto con i Club e con la Nazionale spagnola. È una squadra che non ha bisogno di presentazioni: da anni è al top in Italia e ha dimostrato di esserlo anche in Europa, vincendo l’EuroCup lo scorso anno e partecipando all’EuroLega. I playmaker sono tre giocatori italiani, di cui due fanno parte della Nazionale: Hackett, alle prese con alcuni problemi fisici che gli fanno saltare la partita con il Barcellona, Pajola e Mannion. Hanno caratteristiche differenti ma riescono a dare un’impronta precisa al gioco della Virtus. Le guardie sono Teodosic, il giocatore forse con maggiore talento del campionato, Lundberg, che può agire anche da playmaker, e Belinelli, che non ha bisogno di presentazioni e può giocare sia da ‘2’ che da ‘3’. Come ala piccola si alternano Weems, da diversi anni a Bologna, Ojeleye, che può fare anche il ‘4’ e che prima dell’infortunio aveva avuto un ottimo impatto, e Cordinier, attualmente in recupero da un infortunio. I ‘4’ sono Shengelia, che ha trascorsi di altissimo livello in Europa e che sta ritrovando la condizione dopo l’infortunio di inizio stagione, e Jordan Mickey, che nella passata stagione ha giocato allo Zenit San Pietroburgo. Sotto canestro la Virtus si presenta con Jaiteh e Bako, che con caratteristiche differenti garantiscono la protezione del ferro. Il terzo centro della squadra è Camara».