Giaguari Torino: l'Under 18 ospita i Warriors Bologna

Passate le feste è ora di tornare in campo per la parte di stagione più importante, quella che porta alla finale di Firenze di fine gennaio per la Under 18 dei Giaguari Torino.

Domenica 8 gennaio i Giaguari ospiteranno i Warriors Bologna nell’incontro di wild card che determinerà chi andrà a sfidare i temibili Leocorni in semifinale. Per i Giaguari sarebbe la terza volta in stagione, ma ci sarà tempo e modo di pensarci la prossima settimana. Prima, ovviamente, bisogna affrontare e battere i Warriors.