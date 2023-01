Frecciarossa Final Eight Coppa Italia 2023: modalità sull'acquisto dei biglietti

Si avvicina l’appuntamento con la Frecciarossa Final Eight Coppa Italia 2023, in cui le migliori otto squadre in classifica in Serie A al termine del girone di andata si sfideranno al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio.

Un torneo dal grande fascino, che torna a disputarsi in Piemonte a distanza di dieci anni dall’ultima volta. Il trofeo della Coppa Italia viene portato in tour per tutta la regione, con eventi organizzati ad hoc per promuovere la manifestazione di febbraio. Sabato 7 gennaio la Coppa farà tappa al PalaCamagna di Tortona, a partire dalle ore 14.30: in quella occasione, Legabasket sarà presente al PalaCamagna con un desk in cui sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere agli incontri delle singole giornate o i minipack validi per tutte le sfide.

I tifosi avranno l’occasione di comprare i biglietti per la Frecciarossa Final Eight anche la sera, al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato in occasione della partita tra Bertram Derthona e Virtus Segafredo Bologna, in programma alle ore 20. Due luoghi, due momenti nell’arco della stessa giornata per assicurarsi la possibilità di vedere in azione le migliori squadre della Serie A in una cornice affascinante. I biglietti per la Coppa Italia saranno acquistabili in Superpromo sabato 7 gennaio.