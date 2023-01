Derthona Basket: PalaEnergica verso il sold out contro la Virtus

PalaEnergica Paolo Ferraris quasi tutto esaurito per la sfida alla Virtus Segafredo Bologna: la cornice di pubblico a Casale Monferrato per la gara tra la seconda e la terza forza del campionato di Serie A sarà quella delle grandi occasioni. L’appuntamento casalingo più atteso del girone di andata della squadra allenata da coach Ramondino sarà accompagnato dalla forte passione e dalla vicinanza dei tifosi.

La Società comunica che la sede rimarrà chiusa al pubblico nella giornata di domani, venerdì 6 gennaio. La segreteria di Via San Marziano 4 sarà invece aperta dalle 9 alle 12 di sabato 7 gennaio per consentire il ritiro dei biglietti già acquistati ai tifosi che non ne fossero ancora in possesso.

Rimangono disponibili solo alcuni posti nel Parterre Laterale, acquistabili sul sito di Vivaticket e nel settore ospiti, acquistabili al prezzo di 35 euro recandosi presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato a partire dalle ore 18 di sabato 7 gennaio.