B1F: Agil Igor Volley di nuovo in campo, sfida Caselle

La prima del nuovo anno è una sfida importante in trasferta. Nella 12esima giornata di campionato la serie B1 di Matteo Ingratta è a casa di Caselle alle 19 di sabato 7 gennaio.

«Sicuramente siamo cariche, veniamo da una settimana di allenamento, in palestra stiamo lavorando bene e cerchiamo di dare tutte sempre il massimo. Guardando la classifica dovrebbe essere una squadra alla nostra portata, noi siamo molto cariche e determinate nel portarci a casa questa vittoria» dice Camilla Bianchi.

Qualche giorno di riposo, tanti allenamenti e un grande torneo a Modena, queste le vacanze delle Igorine. «Siamo tutte super contente! sapevamo sin dall’inizio fosse un torneo ad alto livello, ma ce l’abbiamo messa tutta, - racconta la centrale - abbiamo giocato diverse partite in cui siamo riuscite ad esprimerci al meglio. A livello di squadra questo torneo ha aiutato moltissimo, abbiamo lottato tutte assieme per lo stesso obiettivo, arrivare in finale… e così è stato. una finale poi ricca di emozioni, il palaPanini era pieno e sapevamo le qualità del nostro avversario. Nonostante l’aver chiuso la partita al tiè break 16-14 siamo molto soddisfatte e sempre più motivate a dimostrare chi siamo e dove vogliamo arrivare».

Camilla è arrivata ad agosto, è una delle new entry della Igor Agil Volley 22/23: «Mi sono trovata bene sin da subito in questo nuovo ambiente, la società è molto valida e presente e il gruppo squadra molto affiatato e di altissimo livello, e per me questo è molto importante trattandosi della prima esperienza sportiva lontana a da casa».