Monferrato Basket in cerca di riscatto a Trapani

Dopo il turno infrasettimanale per la Novipiù Monferrato Basket, il secondo impegno dell'anno nuovo è contro la 2B Control Trapani. La gara valida per il sedicesimo turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde si disputerà alle ore 12 dell'8 gennaio al Pala Ilio di Trapani.

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Daniele Parente si appresta a disputare la sua prima partita del 2023, avendo osservato il turno di riposo. Attualmente Trapani vanta 8 punti in campionato, una vittoria e due sconfitte negli ultimi tre impegni. A differenza della sfida di andata la compagine siciliana ha ingaggiato l'ala lettone Roberts Stumbris al posto dell'americano De'Riante Jenkins. L'esterno nativo di Saldus nelle 6 gare disputate ha segnato con la media di 12.8 punti a partita. Il top scorer per il granata rimane il play Federico Massone, nel quintetto base partono inoltre i due trapanesi doc Vincenzo Guaiana e Marco Mollura e il centro americano Myles Carter. Dalla panchina rientrano nelle rotazioni la guardia Gabriele Romeo, Marco Rupil assente per infortunio nella gara di andata e il giovane lungo di origine bielorussa Kiryl Tsetserukou. La gara del PalaEnergica Paolo Ferraris finì con il risultato di 70-65 in favore dei monferrini.

Novipiù Monferrato Basket è consapevole dell'importanza della gara e del momento non positivo che sta attraversando, per questo motivo la squadra è chiamata a fare quadrato per portare a casa i due punti fondamentali. Martinoni e compagni hanno svolto lavoro di scarico dopo la partita contro Piacenza e nel pomeriggio di sabato voleranno in Sicilia per il match che si disputerà domenica all'ora di pranzo.

Andrea Valentini - Coach Novipiù Monferrato Basket: «Trapani arriva dal turno di riposo, ma per noi è la partita da vincere. Dobbiamo andare a fare una partita con il coltello tra i denti, il momento richiede questo, ce lo siamo detti nello spogliatoio tra giocatori e staff. In questo momento per noi è importante giocare di squadra e prestare massima attenzione alla fase difensiva, perché le partite le vinci se difendi, limitando al minimo gli errori, cercando di essere più cattivi e più cinici».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.