Akronos Moncalieri questa sera in campo a Faenza

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 20:30 a Faenza per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Lbf Techfind. Una sfida importantissima per entrambe le squadre. Moncalieri è infatti nona a 12 punti, mentre l’E-Work è decima a quota 8. Il match dell’andata ha regalato tantissime emozioni, come testimonia il risultato finale di 88-85 per le Lunette.

Tra le fila delle emiliane è certamente Kunaiyi-Akpanah – già conosciuta dalle Lunette nella passata stagione – la sorvegliata speciale. Per lei in stagione oltre 14 punti e ben 16 rimbalzi a uscita. Braccio destro: Davis che viaggia a 12,4 punti, 3,8 rimbalzi e 3 assist.

L’Akronos dovrebbe invece ritrovare Westbeld (19 e 9 rimbalzi di media) dopo lo stop della scorsa settimana per influenza. In crescita continua anche l’altra statunitense Mitchell che nelle ultime partite ha aumentato il volume di tiri e di gestione dei possessi offensivi. Per lei quasi 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist di media in 13 partite.

Come al solito il reparto piccole tutto italiano composto da Reggiani, Landi e Giacomelli sarà di fondamentale importanza, in attacco ma soprattutto in difesa. Compito principale di tutta la squadra: contenere sotto entrambi i canestri Kunaiyi-Akpanah.

Palla a due alle 20:30 al PalaSport Bubani. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitri: Lanciotti, Foti, Marconi.