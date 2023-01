A1 15^ giornata: Akronos Moncalieri-Faenza

Avvio scoppiettante: 5-5 in un amen. Reggiani (Mvp indiscussa della partita) guida l’attacco gialloblù con 8 punti senza errori al tiro nei primi minuti. Pallas dall’altra parte con 6 punti e 8 rimbalzi tiene in scia le emiliane. Due canestri dalla stessa mattonella di Trehub e Salvini sanciscono il 20-18 in favore di Moncalieri dopo i primi 10’.

Dopo un paio di minuti – difficili in attacco da entrambe le parti – ci pensa ancora una volta Reggiani con una tripla dall’ala a dare il +5 a Moncalieri. Un’altra tripla di Westbeld su assist di Landi dà poco dopo il +8, ma Faenza con Hinriksdottir e la solita Pallas riavvicinano rapidamente le emiliane sul -1. Davis in contropiede sigla poi il primo vantaggio delll’E-Work. Mitchell e Salvini rispondono colpo su colpo, Westbeld e Jakpa mandano tutti all’intervallo sul 37-35 per Moncalieri.