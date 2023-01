Notte perfetta a Casale: un Gran Derthona batte la Virtus

Una partita difficile da dimenticare per le oltre 3000 persone di fede bianconera tortonese accorse al palazzetto per assistere a una prova di maturità, concretezza e solidità della squadra allenata da coach Ramondino, capace di condurre fin dalle battute iniziali, resistere alle sfuriate della Virtus e blindare – almeno – il terzo posto in classifica al termine del girone di andata.

In una cornice dalle grandissime occasioni al PalaEnergica, la Bertram parte con energia e soluzioni efficaci in attacco, piazzando subito un break importante (9-2). La reazione degli avversari non tarda a farsi sentire: grazie ad alcune grandi giocate la Virtus torna a contatto (14-12 a 5’19’’). Un mini break di 9-2 conclusosi con una tripla più fallo di Macura porta i padroni di casa sul +9 a 3’22. Bako risponde da sotto e il primo quarto si chiude 29-22. Nella seconda frazione i ragazzi allenati da coach Ramondino allargano il gap e si portano sul +10. Grazie ad un’ottima fluidità di palla in attacco e a una difesa aggressiva ricacciano indietro tutti i tentativi di rientro degli avversari. Nei secondi finali l’assist di Macura per Harper regala alla Bertram canestro e fallo e manda le squadre negli spogliatoi sul 48-33.

Al ritorno dagli spogliatoi, il Derthona, grazie alla grande continuità in entrambe le metà campo e alle ottime percentuali da fuori, aggiorna il massimo vantaggio, sul +19 (61-42). La Virtus, con le giocate di Belinelli e Hackett, firma un controbreak di 7-14 con cui accorcia le distanze: al 30’ il parziale è 68-59. Un jolly allo scadere dei 24” di Filloy apre l’ultimo periodo, Candi alimenta il momento favorevole ai bianconeri che arrivano nuovamente al +15 (74-59). Lundberg e Belinelli tengono a galla Bologna e le consentono di accorciare progressivsamente il gap, tornando sotto la doppia cifra nei minuti finali (-7, 86-79, a 2 minuti dal termine con la tripla di Mickey). Qui, nonostante la grande pressione avversaria, la Bertram mantiene grande lucidità, muove bene la palla e trova i canestri che sugellano il meritato successo, che arriva con il punteggio di 89-81.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Da parte mia un grandissimo ringraziamento al pubblico di stasera: per me e per i giocatori scendere in campo con questo entusiasmo è bellissimo. Voglio ringraziare molto anche il Club che ci permette di avere eccellenti giocatori, la squadra sta facendo un grande sforzo per trovare compattezza e continuità nel corso della stagione. Stasera abbiamo avuto un impatto importante contro un avversario che è un punto di riferimento: entrare in partita con determinazione e lucidità, senza consentire loro di calibrarsi contro una formazione di taglia diversa è stato un fattore, così come avere respinto i momenti di grande durezza della Virtus nei tentativi di rientrare a contatto. Oggi abbiamo giocato di squadra, facendo buone scelte e rimanendo lucidi nelle cose diverse che abbiamo fatto in difesa contro un avversario che le richiedeva. Abbiamo avuto un contributo significativo anche dai giocatori usciti dalla panchina, andando sulle seconde e terze opzioni offensive in diverse azioni, con tutti i giocatori impiegati».

Bertram Derthona-Virtus Segafredo Bologna 89-81

Parziali (29-22, 48-33, 68-59)

Derthona: Christon 13, Mortellaro ne, Candi 9, Tavernelli, Filloy 8, Severini 7, Harper 7, Daum 10, Cain 7, Radoševi? 6, Macura 22. All. Ramondino

Virtus: Faldini ne, Belinelli 24, Pajola 10, Bako 6, Jaiteh 4, Lundberg 17, Martini ne, Shengelia 4, Hackett 5, Mickey 7, Camara ne, Weems 4. All. Scariolo