B1-F: Vittoria e leadership, che inizio di 2023 per il Parella

L'inaspettata sconfitta delle canavesane in casa contro Pallavolo Nottolini ha infatti spalancato le porte per la leadership del girone alle parelline e rimesso tutto in discussione per i play-off. Il girone di ritorno si preannuncia quantomai avvincente ed entusiasmante come raramente è capitato di vedere a questi livelli.

Contro Arredofrigo Valnegri Acqui Terme, il Parella non gioca certamente la sua miglior pallavolo ma l'importante era riuscire a portare a casa i tre punti senza troppe difficoltà e così è stato, anche se dal punto di vista del gioco si può e si deve pretendere di più.

Ancora fuori Mabilo, questa volta a causa di un'influenza, coach Barisciani si affida alla formazione tipo di questo girone d'andata con Polezzi in palleggio e Cicogna opposto, Camperi e Damato ali, Deambrogio e Tullio centrali e Fantini libero.

Marenco risponde con Catozzo regista e Fabbrini opposto, Bondarenko e Scardigli in banda, Mirabelli e Ruggiero al centro e Raimondo libero.

L'avvio è di quelli da dimenticare per il Parella che, in men che non si dica, si ritrova sotto 1-7. Ripresa la marcia, le torinesi pareggiano a 12 e, trovato il primo vantaggio sul 16-15, scappano sul turno di battuta di Polezzi (da 16-16 a 23-16) chiudendo poi 25-18.

Nel secondo Acqui inserisce subito Bergese per Ruggiero e la partenza è il contrario rispetto al precedente, col Parella subito avanti 7-2 e Arredofrigo a rincorrere. Le termali però non trovano mai il pareggio ma riescono comunque a restare sempre in partita e, anche quando sembra ormai fatta per le torinesi, sul 24-19, il turno di battuta di Lombardi (subentrata e una spenta Bondarenko) riporta Acqui a ridosso (24-23) finchè un lungolinea di Cicogna non mette la parola fine al set: 25-23.

Nel terzo Marenco stravolge il sestetto. Rientra Bondarenko in banda con Lombardi e Scardigli viene spostata opposto per Fabbrini. Regna l'equilibrio fino al 15-15, poi due muri di Tosini (subentrata a metà del set precedente a Damato) su Lombardi contribuiscono al break decisivo: 20-15. Il Parella chiude 25-19 con una fast di Deambrogio e si gode così una settimana da capolista.

«Ci aspettavamo una gara diversa - commenta coach Barisciani - abbiamo avuto luci e ombre e nei momenti di luce funziona tutto ma ci aspettavamo di fare un'altra partita, soprattutto in alcune cose che abbiamo concesso su situazioni facili ma le gare dopo le vacanze sono sempre difficili. Guardiamo comunque il bicchiere mezzo pieno e guardiamo alla prossima partita».

VOLLEY PARELLA TORINO-ARREDOFRIGO VALNEGRI ACQUI TERME 3-0

Parziali (25-18, 25-23, 25-19)

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 6, Cicogna 14, Camperi 12, Damato 2, Deambrogio 10, Tullio 2, Fantini (L), Tosini 6, Fano, Tognoni. N.e: Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

ARREDOFRIGO VALNEGRI ACQUI TERME: Catozzo, Fabbrini 3, Bondarenko 5, Scardigli 11, Mirabelli 8, Ruggiero, Raimondo (L), Lombardi 5, Bergese 5, Grotteria. N.e: Fiscaletti, Zenullari (L). All: Ivano Marenco.

NOTE: Ace 6-2, Battute sbagliate 13-7, Ricezione 65% (35%)-48% (26%), Attacco 36%-27%, Muri 9-4, Errori 23-23.