B1, che partita e che bella vittoria delle Igorine a Caselle

Nella 12esima giornata di campionato la B1 targata Agil Igor Volley batte 1-3 Caselle e mette da parti altri punti molto importanti per il cammino.

L’avvio è equilibrato (8-8), le Igorine mettono la freccia per l’11-15, sul 12-15 è pausa. Il tabellone indica 16-21 e il primo set è tutto trecatese: 19-25.

Dopo il 6-7 iniziale Caselle allunga 11-9. Le Igorine sono brave a costruire un mini break che le proietta dal 13-11 al 13-15 ed è pausa per Caselle. Di nuovo parità 15-15, le Igorine si spingono sul 17-21, ma le padrone di casa accorciano di nuovo sul 20-21 E Ingratta richiama le sue. Caselle sigla il 24-23, ma le Igorine pareggiano i conti e si fanno sentire a muro per la vittoria 24-26.

Parità fino al 13-13 nel terzo set, poi Caselle scappa sul 17-14, le Igorine ricuciono 19-17, ma non riescono mai a pareggiare (22-20). Chiude Caselle 24-22.

Adrenalina e batticuore incredibili nel quarto set. A metà frazione il tabellone indica il 16 pari, le Igorine siglano il 17-20 e con determinazione si portano a un passo dalla vittoria sul 21-24. Ribaltone delle padrone di casa che riaprono i conti per il 24-24 (pausa per la Igor sul 23-24). Caselle sigla il 25-24, ma le Igorine vogliono vincere: pareggiano, un attacco out vale il 25-26 e un muro decreta la chiusura del match: 25-27.

Caselle Volley - Igor Agil Volley: 1-3

Parziali(19-25; 24-26; 25-22; 25-27)

Caselle: Panciroli (L), Viesti, Borsero 6, Felappi ne, Garrafa 2, Bertot 5, Palumbo 18, Fano 15, Quilico 4, Gorgoni 12, Rebecchi (L) ne, Fragonara, Nogarotto ne. All. Perrotta.

Igor: Pagliuca (L), Sassolini V. 20, Bosso 22, Sassolini H. 5, Nagy 7, Bianchi C. 1, Brezza, Berra, Badalamenti, Vighetto ne, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G. 13. All. Ingratta