Torino Universitaria cade a Collegno

I padroni di casa la mettono subito sul piano dell’agonismo e della fisicità, trovando con buona continuità la via del canestro grazie soprattutto alla presenza a rimbalzo offensivo di Tio Tagande e prendono il sopravvento grazie a due triple, una Tarditi e l’altra dell’ex Di Matteo: 13-5 al 5’.

Nonostante gli accoppiamenti iniziali reggano nel complesso bene l’urto, gli ospiti ci mettono qualche minuto in più ad entrare nella partita. Quando lo fanno, sembrano in grado di giocarsela: Conti è finalizzatore produttivo e all’8’, dopo due liberi di Akoua, il pareggio è cosa fatta: 13-13.

Alla coppia di liberi di Di Matteo proprio in prossimità della sirena del primo periodo che vale il 19-15, Torino Universitaria contrappone un mini-break di 0-5, frutto di un canestro da dentro di Osatwna, un libero di Petitti e un tiro dalla media di Akoua: 19-20 al 12’.

La replica di Collegno arriva dopo il timeout che cambia il volto della gara: al ritorno in campo i biancorossi alzano a livelli insostenibili per il CUS il livello della fisicità, soprattutto in fase arretrata, e il 12-0 che ne deriva, con Tio Tagande ancora sugli scudi, porta dritto al +11: 31-20. Nei 4’ che mancano al riposo, Torino Universitaria va in confusione, facendosi prendere pure dal nervosismo. Le triple di Conti e Celada consentono di non perdere ulteriore terreno: 43-29.

Intensi, ruvidi e precisi al punto giusto, i collegnesi riprendono l’opera da dove l’avevano lasciata e legittimano la loro superiorità con un terzo quarto a senso unico: 68-43. A cavallo dell’ultima decina il Collegno colpisce per ben 4 volte di fila da tre, capitan Bonadio segna 8 punti in 10’ ma il suo filotto non rende purtroppo meno pesante il passivo.

COLLEGNO BASKET - TORINO UNIVERSITARIA 85-56

Parziali: 19-15, 43-29, 68-43

COLLEGNO: Tio Tagande 18, De Bartolomeo 16, Borgialli 14, Tarditi 8, Di Matteo 8, Trinchero 8, Tuninetto 7, Framarin 6, Villata, Bertino, Mortarino, Viele. All. Sacco.

CUS TORINO: Conti 13, Bonadio 10, Petitti 8, Celada 8, Akoua 5, Osatwna 5, Pietra 4, Porcella An. 3, Porcella M., Marangon, Tatsoptsa, Galliera Ricci. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.