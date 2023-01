I Giaguari Torino dominano i Warriors

Partita senza storia quella disputata al Primo Nebiolo di Torino tra i Giaguari Torino ed i Warriors Bologna, valevole per la wild card del campionato nazionale Under 18. I Torinesi hanno dominato la partita vincendo per 55-14, qualificandosi così per la semifinale della prossima settimana contro i Leocorni.

I padroni di casa sono andati in vantaggio con il primo drive offensivo, conclusosi con un passaggio di 4 yard di Bairo per Lazzaretto, ma è nel secondo quarto che i Giaguari hanno dilagato. Amedeo ha segnato con una corsa da 22 yard ad inizio secondo quarto, mentre i Warriors hanno immediatamente ridotto le distanze con un kickoff return di Sanogo direttamente in touchdown, ma per i bolognesi si è trattato di un fuoco di paglia.

Senza il quarterback titolare, gli ospiti hanno avuto qualche difficoltà in più in attacco, ma la difesanon ha quasi mai trovato il modo di fermare l’attacco dei Giaguari, che infatti hanno ristabilito subito le distanze con una ricezione in touchdown di Latorraca, che faceva suo un lancio di Bairo dalla linea delle 35 yard.