La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita il Panathinaikos per l’andata degli ottavi di Challenge Cup

Superati in scioltezza i primi due turni contro le bosniache del Gacko e le polacche del Legionovia (quattro vittorie per 3-0 in altrettante partite giocate), negli ottavi di finale della CEV Challenge Cup la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con le greche del Panathinaikos.

L’andata si giocherà domani, martedì 10 gennaio al PalaFenera con fischio d’inizio alle ore 20; ritorno mercoledì 18 gennaio ad Atene, alle ore 20,15.

Conosciutissima in campo calcistico e cestistico, anche nella pallavolo la polisportiva ellenica vanta un curriculum di tutto rispetto. Nel palmares della squadra femminile ci sono ben 24 scudetti e 6 coppe di Grecia, oltre ai secondi posti nella CEV Cup del 2000 e nella CEV Challenge Cup del 2009.

Allenato da Ioannis Kalmazidis, il Panathinaikos con nove vittorie e due sconfitte occupa al momento il secondo posto nel campionato greco, di cui è campione uscente, e ha appena aggiunto al suo roster l’opposto cubano Palacios. Nei primi due turni della CEV Challenge Cup ha eliminato le svizzere del Sm’Aesch Pfeffingen e le francesi del Nantes.

Chi fra Chieri e Panathinaikos passerà il turno, affronterà nei quarti di finale la vincente del doppio confronto fra le danesi dell’Holte e le olandesi dello Sliedrecht.