Club76: la B2 inizia il 2023 col botto e vince 3-0 contro Alba

I TORNEI DURANTE LE FESTE Sono state festività caldissime quelle appena trascorse per la grande famiglia del Club76. Vari tornei, infatti, hanno tenuto impegnate le squadre del team biancoblu, che ha portato a casa importanti risultati. Vittoria per la Silver Under 16 Reale Mutua Fenera Chieri '76 al Torneo della Befana di Cesenatico, così come della squadra Gold Under 14 PlayAsti al Torneo della Befana di Alassio, contro Lpm Pallavolo Mondovì.

Feste magiche per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che, in Serie A1, sbanca 2-3 il Pala Radi di Cremona contro Trasportipesanti Casalmaggiore, vincendo il primo tie-break giocato in questa stagione, dopo 9 vittorie da 3 punti (16 contando anche la WEVZA Cup e la CEV Challenge Cup) e 4 sconfitte per 0-3 o 1-3. Nel fine settimana trionfa anche la Serie B2, con un ottimo 3-0 contro L'Alba Volley. Le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno iniziato l'anno con un piacevole ritorno alla vittoria. Nel primo set il Club76 prende un leggero vantaggio a metà parziale e lo porta fino alla fine. Secondo e terzo set più combattuti, ma che, affrontati con lucidità, hanno consentito a Chieri di rimontare e di portare a casa tre punti importantissimi. Prossimo impegno in B2 a Rivarolo sabato prossimo, con l'obiettivo di confermare i progressi messi in mostra.

Il 15esimo torneo Presepe della Marineria di Cesenatico ha ospitato la vittoria dell'U16 Chieri Silver, che ha sbaragliato l'ottima squadra del Terraglio (VE), con un match giocato punto a punto fino alla fine.

In Under 18 al Torneo della Befana di Alassio il Club76 Playasti ha disputato le finali per il terzo e quarto posto, chiudendo quarta contro Lpm Mondovì (0-2).

Ottimi risultati anche in Under16: il Playasti ha vinto contro Treviglio e contro Centallo, per 2-0. Tre, invece, le vittorie messe a segno in Under13.

I RISULTATI DELLE PARTITE DI DOMENICA 8 GENNAIO

In Under 18 C.T. Cun. Ast. ottima prestazione del Club76 Playasti contro Villanova Volley Bam, in un match concluso 0-3.

In Under 16 F. C.T. Cun.Ast. 2° fase Girone C sconfitta del Club76 Playasti Silver per 3-0 contro Volley Cherasco.

In Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone A L'Alba Volley Simplast Group vince su Club76 Playasti 2010 per 3-0.

In Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone D Club76 Playasti 2011 Bianca vince su L'Alba Volley Junior per 3-2.

SERIE B MASCHILE GIRONE A

In Serie B maschile girone A il team di coach Specchia inizia il 2023 con una sconfitta a Genova, contro Colombo Volley, per 3-0. Tre set condotti in vantaggio e persi negli scambi finali. Ora la squadra è al lavoro per affrontare il girone di ritorno con maggiore determinazione.

Da segnalare i 18 punti di Del Noce e gli 11 punti di Agosti. Prossima gara domenica 15 gennaio 2023 al PalaFenera contro Acqui.