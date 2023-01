BEA Chieri - C Gold. L'infermeria non si svuota, Valsesia ne approfitta e vince

Nella prima sfida dopo la pausa natalizia, i Leopardi devono fare a meno anche dell’infortunato D’Arrigo, oltre ai soliti Colli, Stiffi, Orsi, Tagliano e al lungodegente Mosca, arrivando alla prima del 2023 con un reparto esterni ridotto all’osso (il solo Giacomelli oltre agli under Quagliotto, Bianco e Lafiosca).

L’esuberanza offensiva e la grande precisione al tiro porta Valsesia in vantaggio nel primo tempo. BEA reagisce dopo la pausa lunga e riapre la gara, si riporta in testa per qualche istante ma non basta a vincere la partita, con gli ospiti più lucidi a gestire i possessi decisivi. Il girone di andata si chiude per la Planet Smart City a quota 16 punti, che valgono il quarto posto in classifica generale in coabitazione con l’Amatori Basket Savigliano.

LA GARA

Coach Conti schiera da subito il neo arrivato Molinario, al suo esordio al Pala Gialdo, insieme a Giacomelli, Tulumello, Scalzo e Drame. Coach Gagliardini risponde con Giroldi, Vercellino, Zanoli, Buldo e Vercelli.

In apertura BEA si affida alle iniziative di Drame e Giacomelli, mentre Valsesia inizia il suo show balisitico con le triple di Zanoli e Giroldi. Nell’equilibrio della prima decina Scalzo scarica a Tulumello che colpisce da dietro l’arco, poi Buldo risponde per l’11-13. Complici le basse percentuali ai liberi, i Leopardi sono sotto di 3 punti al primo intervallo (19-23).

Valsesia rientra forte e incrementa il vantaggio fino al +12 (23-35) di metà secondo quarto. I Leopardi giocano la carta della difesa a zona e Tulumello fa esplodere il Pala Gialdo con il canestro e fallo su rimbalzo che accorcia le distanze. L’ala ligure sale in cattedra e guida i suoi nella metà campo offensiva, ma i viaggianti non si scompongono e con l’appoggio di Zanoli vanno all’intervallo sul 35-43.

Nella ripresa il ritmo si alza e la Planet Smart City riapre la gara con carattere. Scalzo sale di tono in difesa, Tulumello è inarrestabile in attacco e in pochissimo il tabellone segna 42-43. Valsesia impiega più di tre minuti a sbloccarsi, quando Vercelli (alla fine saranno 21 punti per lui) ritrova la via del canestro. Giroldi recupera palla in difesa e ancora il numero 15 riporta i suoi sul +9, costringendo coach Conti a fermare tutto. Valsesia prova la difesa a zona e per qualche giro di orologio la mossa paga. BEA riordina le idee, Giacomelli con due arresti e tiri dalla media in fotocopia ridà fiducia, Scalzo trova una tripla impossibile e segna ancora servito bene da Molinario: 54-59.

Nell’ultima decina i Leopardi accorciano le distanze. Giroldi atterra Giacomelli che trova punti dalla lunetta, Drame torna ad essere un fattore nel pitturato e la partita è più equilibrata che mai: 60-63 a quattro minuti dalla fine. Tulumello trova un paio di canestri da applausi, e su palla recuperata di Scalzo, firma ancora il -1. La partita si fa confusionaria e Drame da 3 punti concretizza la rimonta: 65-63. Valesia però ancora una volta non si scompone più di tanto: Giroli replica subito da tre e, al momento del bisogno, il totem Santarossa fa sentire il peso dell’esperienza e realizza il 67-71. Restano pochi istanti e c’è spazio solo per qualche tiro libero che porta al 70-77 finale.

IL COMMENTO

«Siamo dispiaciuti per questa sconfitta – commenta coach Conti – Paghiamo una partenza con un approccio sbagliato, con soli tre falli commessi nei primi due quarti e quindi poca aggressività. Speravamo di riuscire a trovare soluzioni tattiche diverse. Siamo contenti dell’arrivo di Molinario, ma purtroppo facciamo i conti con l’assenza di D’Arrigo che sommato alle altre assenze ci porta ed essere cortissimi nel reparto esterni. Abbiamo provato a ridistribuire i ruoli ma non siamo abituati a giocare in questo modo, dobbiamo essere meno statici e prevedibili. Ripartiamo dalla reazione d’orgoglio del secondo tempo in vista del girone di ritorno, dove ci attendono sfide durissime soprattutto in trasferta».

PROSSIMO TURNO

Sabato prossimo, 14 gennaio, la Planet Smart City BEA inizierà il girone di ritorno ospite della corazzata Basket Club Serravalle. Palla a due alle 20.30 al palasport di Serravalle Scrivia.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – VALSESIA BASKET 70-77

Parziali (19-23, 35-43, 54-59)

BEA Chieri: De Mita ne, Giacomelli 13, Orsi ne, Lafiosca, Scalzo 13, Tulumello 23, Molinario 6, Bianco ne, Gile 2, Quagliotto, Tagliano ne, Drame 13. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

VALSESIA: Giroldi 17, Ballarini, Messina 2, Orlando, Cerutti 4, Santarossa 5, Ghiani, Zanoli 10, Vercelli 21, Robino 4, Vercellino 2, Buldo 12. All. Gagliardini.