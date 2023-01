Un anno di Tamburello: sfilata e premi nella gremita sala del Lumière

Un pubblico delle grandissime occasioni ha affollato domenica mattina il Cinema Lumière di Asti per la cerimonia di “Un Anno di Tamburello”, il consueto evento dedicato al Tamburello piemontese ed in particolare ai protagonisti della stagione 2022. Centinaia fra giocatori, dirigenti, tecnici e collaboratori hanno solcato la passerella astigiana celebrando il ricco bottino di titoli ottenuto nelle varie specialità del tamburello, dal muro all’open fino all’indoor includendo i settori maschile e femminile oltre ai team giovanili.

In prima linea nella conduzione dell’evento Ivo Anselmo, il volto di Eventi in Asti, e Alessandra De Vincenzi, consigliere nazionale della FIPT, i quali hanno intrattenuto il pubblico alternando l'ingresso sul palcoscenico con le foto di rito delle formazioni e dei giocatori e i saluti e interventi di autorità del mondo istituzionale e sportivo come Lavinia Saracco (delegato CONI Asti), Fabio Carosso (vicepresidente Regione Piemonte), Maurizio Rasero (presidente Provincia di Asti) e Walter Rizzo (consigliere delegato Comune di Asti).

A salutare il pubblico, consegnando le targhe alle formazioni e agli atleti, sono state le massime figure del mondo del tamburello nazionale, piemontese e astigiano quali Edoardo Facchetti (presidente nazionale FIPT), autore di un toccante momento di ricordo del grande sportivo Gianluca Vialli e dell’ambizioso progetto di coinvolgimento del tecnico calcistico nella motivazione degli atleti del tamburello, Roberto Gino (presidente Comitato Regionale FIPT), Gianni Macario (consigliere nazionale), Mimmo Basso (presidente Comitato Provinciale), Riccardo Bonando (presidente Commissione Attività Giovanile) e Roberto Caranzano (presidente CTF).

L’evento ha avuto inizio con il progetto “Giovani Promesse” ufficializzato a livello nazionale dalla Federazione e finalizzato in particolare al coinvolgimento dei più piccoli tamburellisti con la premiazione delle società più virtuose ovvero le formazioni di Settime, Rilate, Cremolino, Tigliolese, Cinaglio, Castell’Alfero, Chiusano, Casa Paletti e Pol. Monalese. Applausi subito dopo per le vincitrici del titolo mondiale Chiara Zimolo, Elisabetta Arisio e Ludovica Stella attive con la Nazionale Femminile FIPT sotto la guida del tecnico nazionale Alessandra De Vincenzi.

Ma il 2022 ha portato anche le affermazioni della Tigliolese nella Coppa Europa (team femminile open), il Cinaglio (aggiudicatario dello Scudetto di Serie A indoor), Vignale della Serie A del Muro, il Portacomaro (che ha ottenuto la promozione in Serie A Muro), il Cinaglio, trionfante a livello nazionale fra i Juniores nel Muro. Non poteva mancare la passerella per gi volti che nel 2022 si sono distinti in maglia azzurra come Davide Gozzellino (vincitore nella Coppa Italia e Supercoppa con Arcene), Luca Marchidan, Filippo Martinetto, Francesco Tanino, il dirigente Gianni Macario, Diego Sardi, Alice Rolla, Lucrezia Cardona, Gabriel Cimpureanu ed Ettore Zanotto.

Dopo la sfilata di Grazzano Badoglio (compagine vittoriosa nella Coppa Italia Muro) e del Calliano (ha trionfato nella Supercoppa Muro) è giunto l’atteso momento della rivelazione dei vincitori dei tre riconoscimenti speciali nel muro istituiti proprio con la stagione 2022. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior giocatore Under 23 del Muro nella scorsa annata è stato Alessio Olivieri mentre il miglior quintetto del muro è risultato essere formato da Andrea Gerbi e Manuele Tirico nel fondocampo, Federico Arrobio nel ruolo di mezzovolo e Mattia Musso e Davide Tibaldero nelle posizioni di terzini. Grande attesa, inoltre, per il terzo premio destinato al miglior giocatore assoluto della stagione passata del muro, andato al fondocampista Manuele Tirico.