BEA Chieri: Settore Giovanile, il recap della settimana

Archiviata la pausa natalizia, è già tempo di tornare in campo per il Settore Giovanile dei Leopardi.

Lo scorso week-end l'U13 Silver inizia l'anno con una bella vittoria al Pala Pertini con BC Serravalle. L'U17 Eccellenza rientra nel secondo tempo ma cede ospite di Cus Torino, mentre l'U15 Silver tiene testa un quarto a BC Serravalle in trasferta, poi cala di ritmo anche complici gli allenamenti a ranghi ridotti.

Il 23 dicembre, nell'ultima partita del 2022, l'U19 Silver aveva portato a casa un'altra bella vittoria con Moncalieri Basketball. Domani, mercoledì, è pronto a tornare in campo al Pala Gialdo con CB Team Casale.

U13 SILVER

BEA CHIERI – BASKET CLUB SERRAVALLE 53-24

Parziali (11-7, 23-12, 43-18)

BEA Chieri: Sandri 10, Percudani 1, Cartolaro 8, Dalmasso 9, Sangiorgi 8, Zanzon 8, Seck 2, Perrone, Cazzaro 2, Dardano M. 3, Dardano S., Bernardinello 2. All. Ucci.

SERRAVALLE: Siletskyy 7, Ricci, Barbieri 5, Bisio, Freggiaro, Garaventana 2, Ghiringhelli 2, Murini, Danerio 2, Sacchelli, Zerbo 6. All. Boglieri.

U17 ECCELLENZA

CUS TORINO – BEA CHIERI 77-51

Parziali (19-12, 47-24, 55-41)

CUS TORINO: Macis 4, Fontanarosa F. 7, Begni 23, Paletto 7, Grizzaffi, Coggiola 4, Ferioli 3, Petitti 2, Schirru 6, Venezia 11, Osemawegie 7, Fontarosa N. 3. All. Ancona, Ass. Bartoletti, Acc. Grizzaffi.

CHIERI: Marrese 15, Viggiano 11, Quagliotto 11, Guardalben, Bechis 6, Trunfio 1, Altina 1, Fogliato 6, Pisciuneri, Kamami. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

U15 SILVER

BEA CHIERI – ASD BASKET CLUB SERRAVALLE 50-76

Parziali (14-14, 14-31, 6-14, 16-17)

BEA: Spennato , Nicoletti 6 , Giorcelli , DeStefanis 2, Traversari 6, Da Rodda 14, Giuranna 14, Valentini 2, Crisi 2, Gigante 4, Rullo.

BASKET CLUB: Zillo 20, Canepa, Poggio 5, Miglietta 11, Guaraldo 8, Falasco 2, Benassi 8, Cambiaso 7, Tirelli 2, Pellicano 4, Bocchio 2.

U19 SILVER

PALLACANESTRO MONCALIERI – BEA CHIERI SSDRL 28-77

Parziali (9-16, 13-34, 23-50)

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 3, Ricciardo 8, Bianco T. 5, De Mita 9, Bergese 12, Virde 10, Lafiosca 6, Ferrone Ric. 12, Marcon 12. All. Dabbene, Ass. Pirocca

MONCALIERI: Santovito, Saba, Formicola 2, Meliga, Lamberti, De Vita, Gramaglia, Bianco A. 6, Finocchiaro, Romagnoli (C), Giannini 11, Vidotto 9. All. Calamita, Ass. Scartezzini