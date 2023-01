Agil Igor Volley, il recap della settimana

U13 Azzurra, sconfitta a casa di Novi Il 2023 delle Igorine di Gianni Zanelli inizia con una sconfitta 3-1 (19-25; 25-12; 25-20; 25-13) a casa di Novi. Le Igorine, non al completo, hanno espresso a tratti un buonissimo gioco con tanti spunti su cui lavorare.

U14, sfida al vertice e vittoria

Una grane battaglia e due punti conquistati. L’Under 14 Eccellenza di Mattia Rossi vince 3-2 (25-22; 25-19; 16-25; 16-25; 15-11) contro Acqui Terme e ora le due squadre distano un solo punto in classifica (Acqui prima e Trecate seconda). «Abbiamo tenuto un buonissimo ritmo di gioco nei primi due set, poi siamo calate un po’, ma brave al tie break, - dice l’allenatore - tanti obiettivi raggiunti e tanti spunti su cui lavorare».

U18, vittoria con Sammaborgo

Riprende il cammino di sorrisi delle Igorine di Matteo Ingratta. In U18 arriva la vittoria 3-0 (25-18; 25-17; 25-13) contro Sammaborgo.

U16 Eccellenza, sconfitta con Pavic

Finisce 0-3 (8-25; 18-25; 18-25) lo scontro fra le Igorine di Simone Mazza e Pavic Romagnano. Per la squadra si trattava dello scontro con la capolista che non aveva perso per ora alcuna partita.