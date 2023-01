CUS Torino Basket: Le Gru entra nella grande famiglia biancoblù

Da oggi entra ufficialmente nella grande famiglia biancoblù un noto e prestigioso marchio del territorio: il Centro Commerciale Le Gru. La società ringrazia Il Centro Commerciale Le Gru per la disponibilità con cui ha deciso di supportare le numerose attività proposte dalla Sezione e di scendere in campo al fianco del CUS Torino Basketball.

«Un particolare ringraziamento va a Davide Rossi, Center Manager Shopville Le Gru presso Klepierre Management Italia: per la squisita gentilezza, l’entusiasmo e la passione con cui si è approcciato alla nostra realtà e si è prodigato per rendere possibile la nascita della partnership» dice il Responsabile della Sezione, Davide Campanelli.

Le Gru è il più grande centro commerciale in Piemonte, uno dei più grandi e frequentati in Italia. Pensato come un vero villaggio, elegante e funzionale, offre 180 esercizi commerciali e 24 fra bar, ristoranti. Shopville Le Gru non è solo shopping e servizi, ma anche tempo libero, divertimenti, grandi eventi, iniziative solidali, sport, arte e cultura!