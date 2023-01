Gators: il recap della settimana

CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Grezda 3, Marchisio 4, Mosso 12, Trentanelli 4, Botta C. 20, Botta A. 5, Barbero, Fresia 6, Iacuzzi 10, Bossati 10, Ruffino, Cirianni 2. All.: Marengo. Vice All.: Racca

Si chiude così con una vittoria il girone di andata, che fa registrare 5 vittorie e 5 sconfitte: un bilancio in perfetta parità, che i ragazzi di coach Fabbri proveranno a migliorare già dalla prossima partita, nuovamente in casa al Palazzetto dello Sport venerdì 13 gennaio contro Atlavir.

Nell’ultimo parziale i Gators gestiscono il gioco con sapienza, nonostante la giovane età, costruendo delle belle azioni e sfruttando i tiri liberi: una gran tripla di Pistone porta i Gators sul + 19 e il match in cassaforte; nel finale anche Ghigo va a referto, a sigillo di una gran gara di tutti gli effettivi scesi in campo.

Rimonta che riesce al rientro dagli spogliatoi, con tre minuti di vero e proprio shock per i ragazzi di coach Marco Fabbri: gli ospiti rientrano così sul 42-42, ma Marengo inizia a caricarsi la squadra sulle spalle con un bel canestro. Nonostante ciò, i Gators faticano e non riescono a gestire bene il pallone, così il coach saviglianese si vede costretto a chiamare time-out per rimettere ordine: i ragazzi recepiscono le indicazioni e riprendono a costruire buone trame di gioco ristabilendo il vantaggio trascinati da Marengo.

Il secondo parziale inizia con molto equilibrio, tanto che per oltre un minuto entrambe le squadre non sono ancora andate a canestro: una tripla di Stefano Nicola riporta i Gators avanti. Andrea Nicola replica il gesto tecnico del fratello, portando i biancoverdi prima sul +5 e poi sul +9: una fase caotica e spezzettata non consente alle due squadre di andare a referto, ma il match riprende vigore quando entrambe le squadre vanno a segno con due belle triple. A tre secondi dall’intervallo lungo, un gran canestro di Fantini riporta i Gators sul +8, dopo che gli ospiti avevano tentato la rimonta.

L’inizio di gara è di marca biancoverde, con i primi due punti messi a segno dal play Cerutti ed un libero di capitan Marengo: in pochi secondi, però, gli ospiti recuperano e sorpassano. Diversi tiri dalla distanza falliti non permettono ai Gators di recuperare lo svantaggio, ma i ragazzi di coach Fabbri restano comunque in contatto con dei bei recuperi palla e diversi tiri di Stefano Nicola tra cui l’ultimo, ad un secondo dalla fine del primo quarto, che permette ai biancoverdi di rimanere a -1.

I Gators tornano alla vittoria dopo più di un mese, complici due sconfitte consecutive e il turno di riposo: a farne le spese la Beinaschese, squadra seconda in classifica. Mattatori della serata i fratelli Stefano e Andrea Nicola, oltre all’MVP del match Nico Marengo, autore di 25 punti e di una prestazione da incorniciare anche in fase difensiva.

Il nuovo anno, per i giovani Gators targati Decorazioni Cirianni, inizia con con una vittoria sull'ostico campo del pala Baruffi di Mondovì. Dopo quasi un mese di assenza dal campionato, recuperati i vari infortunati o indisponibili per malattia, la squadra è chiamata a togliere la "ruggine" accumulata dopo le feste Natalizie mettendo in campo il buon gioco visto sino ad ora in campionato. La partenza è da shock per i giovani alligatori, che si vedono in balia del duo Negri e Bertino, e dopo i primi 5minuti, il tabellone recita 8-3 per gli avversari. I coach provano a svegliare la squadra con dei cambi: scelta corretta perchè, appena entrato, Bossati fa la voce grossa in difesa ed, insieme a Mosso, segnano un parziale di 10-0 che sorride alla squadra ospite. Rientrati in campo Botta C. e Iacuzzi, galvanizzati dallo slancio dei compagni, cominciano a macinare buon gioco coadiuvati da Ruffino e Barbero che, con grande attenzione difensiva, recuperano molti di palloni.

Nel secondo tempo si vede il potenziale degli alligatori che, con ottime giocate di un ispirato Botta A. e di un mai domo Cirianni, aumentano il vantaggio. Marchisio in questo frangente mette a frutto le sue doti di playmaking per far girare al meglio la palla.

Nell'ultimo tempo Fresia buca con continuità la retina e con i suoi sei punti consecutivi dimostrano le sue qualitià. Anche Trentanelli attacca il ferro facendo scelte giuste e colpendo da oltre l'arco concedendo agli alligatori un regalo per l'epifania posticipato di un giorno.

Da segnalare l'esordio di un altro 2010, Grezda, che entra concentrato e intenzionato a vendere cara la pelle in difesa e trovando buone soluzioni personali al ferro.

«La squadra ha lavorato bene durante le vacanze, con buona affluenza agli allenamenti da parte di tutti, questo denota ancora una volta la buona sinergia del gruppo» queste le parole dei coach post partita.

Prossimo incontro: sabato 14/01/2023 ore 17.15, CIRIANNI DECORAZIONI Gators – Alba (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).

U13 SILVER

GATORS 2011 - ALBA 58-47

Parziali: 14-11, 20-15, 12-12, 12-9

Gators 2011: Brunetti, Casasole 6, Barra 6, Montagnana, Aurili 2, Fresia 6, Correndo, Rimonda 9, Ariaudo, Ambrogio 5, Sordella 24. All.: Marengo Ass. All.: Fabbri

Alba: Basiletti 16, Maxhidi 9, Naddeo 4, Xhepa 6, Straputilari 7, Pescarmone 1, Lauda, Tarable, Canavero 2, El Fetoum 2, Canonica, Cane. All.: Biglia