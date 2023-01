Derthona Basket: a Milano insieme ai Leoni

L’affascinante sfida ai campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano chiude il girone di andata della Bertram Derthona nel campionato di Serie A 2022/23. La partita, in programma domenica 15 gennaio alle ore 18, avrà una ulteriore valenza, perché determinerà i primi posti della griglia di partenza della Frecciarossa Final Eight 2023. I Leoni, attualmente al terzo posto in classifica (già sicuro a prescindere dal risultato della gara di Assago) sono ancora in corsa per raggiungere anche il primo posto in classifica al termine del girone di andata.

La passione e la vicinanza dei tifosi sono stati fattori chiave del successo casalingo di sabato scorso contro la Virtus Segafredo Bologna, come rimarcato da coach Marco Ramondino in conferenza stampa, e potranno essere importanti anche nella sfida del Forum.

Per agevolare la trasferta, la Società organizza il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata al costo di 20 euro. La partenza è fissata alle ore 15.45 di domenica 15 gennaio dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Coloro che decideranno di usufruire del pullman, potranno acquistare presso la sede di Via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), i biglietti per assistere alla gara al costo di 10 euro.

Sono tre le modalità di adesione al pullman a disposizione dei tifosi: recarsi presso la segreteria del Club, telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.