Frecciarossa Final Eight 2023: biglietti e abbonamenti in Superpromo fino al 13 gennaio

Si avvicina l’appuntamento con il secondo trofeo della stagione, la Frecciarossa Final Eight 2023 in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio. Il quadro delle squadre qualificate è quasi interamente delineato, nell’ultima giornata verrà definita l’ottava e ultima formazione che parteciperà all’evento.

Il trofeo torna ad assegnarsi in Piemonte a distanza di dieci anni dall’ultima volta e la Bertram Derthona sarà una delle squadre protagoniste, avendo staccato il pass per la manifestazione con due turni di anticipo.

I tifosi che vorranno seguire le gesta dei bianconeri e le partite della Frecciarossa Final Eight 2023 potranno acquistare biglietti per le singole giornate e i miniabbonamenti in Superpromo fino alle ore 24 del 13 gennaio. La vendita dei tagliandi in promozione è attiva in tutti i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio italiano e online sul sito di Vivaticket.

Di seguito la tabella dei prezzi dell’evento in Superpromo: