Akronos Moncalieri: Sklepowicz e Giacomelli out per almeno due settimane

Gli ultimi accertamenti medici sul ginocchio della guardia polacca hanno infatti evidenziato un diffuso ematoma, ma per fortuna sono escluse lesioni legamentose. Per capitan Giacomelli invece dovranno passare almeno una decina di giorni per poter eseguire una chiara risonanza magnetica alla caviglia.

Coach Marco Spanu: «Continua a grandinare, ma per fortuna siamo abituati. Ad essere sincero sono contento per Zuzi: vedendo dal vivo quella torsione del ginocchio temevo molto peggio, ma ci vorrà comunque del tempo prima di rivederla in campo. Claire invece ha la caviglia ancora troppo gonfia e per capire concretamente l’entità dell’infortunio dobbiamo aspettare 1-2 settimane. Domenica sarà quindi una partita difficilissima per noi. Sia per il valore mostrato nelle ultime uscite da San Martino di Lupari, sia per le tante nostre assenze. La continua grinta e attenzione mostrata quotidianamente dalle mie ragazze e dallo staff tecnico però mi rasserena».