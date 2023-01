Reale Mutua Torino: è tempo di Coppa Italia

Quarto di finale di Coppa Italia in arrivo per la Reale Mutua Torino che domani, palla a due alle ore 20.30, sarà di scena sul parquet dell’Unieuro Arena, dove affronterà l’Unieuro Forlì. In palio l’accesso alle Final Four di Coppa Italia, che si disputeranno nel weekend 11-12 marzo 2023.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Antimo Martino ha chiuso il girone di andata al primo posto in classifica del Girone Rosso di Serie A2 con un record di 10 vittorie e 3 sconfitte. Miglior realizzatore della squadra forlivese è Nathan Adrian, che segna 13.2 punti a partita con il 33% da tre punti, seguito a ruota da Fabio Valentini, che mette a referto 12.9 punti a gara.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Ci scontriamo con la squadra che nel girone di andata ha rappresentato la migliore espressione del Girone Rosso. Sarà un incontro dai tanti stimoli, in primo luogo la possibilità di qualificarci per le Final Four, che dal punto di vista dell’autostima e della considerazione del lavoro che stiamo facendo può darci un plusvalore. Dall’altra parte è una partita che non ci dà particolari implicazioni a lungo termine in chiave di campionato; quindi, è un’opportunità per noi di giocare un torneo a livelli di vertice senza che questo implichi effetti collaterali; perciò, per noi da questo punto di vista è una sensazione nuova e importante. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico il fatto di confrontarci con una squadra di vertice dell’altro girone ci permette di iniziare a fare valutazioni e dare una dimensione anche alle differenze di tipologie delle squadre e di livello tra i due gironi».

Luca Vencato (Playmaker Basket Torino): «Sarà una partita tosta ma che ci permetterà di testare la nostra capacità di giocare partite importanti e difficili in un tempo ravvicinato. La vittoria di Piacenza ci ha dato ancora più carica e cercheremo di usarla come benzina per sopperire alla stanchezza».

INFO UTILI

Si gioca giovedì 12 gennaio, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Roberto Radaelli, Angelo Caforio e Marco Attard. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.