La Reale Mutua Torino vola alle Final Four

Ancora Vencato: fu suo il canestro che valse la qualificazione ai quarti di finale contro Milano ed è ancora lui a pescare il game winner contro Forlì: all’Unieuro Arena finisce 75-73 in favore della Reale Mutua Torino che vince la partita e sia qualifica per le Final Four di Coppa Italia LNP, dove in semifinale affronterà la Vanoli Cremona.

Il primo canestro della partita porta la firma di Guariglia che trova il gioco da tre punti per il 3-0 Reale Mutua. Segnano capitan De Vico e ancora Guariglia, il punteggio diventa 8-0 e la panchina forlivese decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione si sblocca anche Forlì che trova il suo primo canestro grazie a Adrian (8-2). Sanford trova due triple consecutive e l’Unieuro trova il primo vantaggio di serata (12-10 a 4’30” dalla prima sirena). Radonjic segna da tre punti, con Forlì che sul +5 (17-12) e questa volta e coach Ciani a fermare la partita. Cinciarini segna cinque punti in fila che valgono la doppia cifra di vantaggio per l’Unieuro (24-14) che è anche il punteggio con cui si chiude il primo quarto.

Il secondo periodo si apre con il canestro di Radonjic da una parte ed i liberi di Mayfield dall’altra (26-16). Penna segna da tre punti ed i padroni di casa toccano il +13 (34-21 dopo 4’ di gioco). Si scuote la Reale Mutua con capitan De Vico che trova la tripla del nuovo -10 (36-26) e coach Martino decide di fermare la partita. Dopo la sospensione i gialloblù si avvicinano sul -7 (37-30). Guariglia schiaccia e Torino torna sul -8 (42-34) a 1’ dall’intervallo lungo che è anche il punteggio con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo la partita riprende con il canestro di Jackson e la Reale Mutua che torna sul -6 (42-36), ma Penna trova quattro punti consecutivi per il nuovo +10 Forlì. Ancora Jackson trova i liberi del nuovo -7 torinese (48-41 dopo 4’ di gioco). Si sblocca Pepe, che trova il canestro a rimbalzo d’attacco che vale il -6 (49-43), gap che si assottiglia ancora grazie a De Vico (49-45 a 4’ dall’ultima pausa). Si entra nell’ultimo minuto del terzo periodo sul 54-48 in favore di Forlì, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il canestro.

L’ultimo quarto parte con la tripla di Sanford, che porta il vantaggio di Forlì sul +9 (57-48), che diventa +11 grazie a Benvenuti. Vencato segna da tre punti e la Reale Mutua ritorna sul -8 (59-51 dopo 2’ di gioco). Anche Mayfield va a segno dalla lunga distanza ed i gialloblù tornano ad un solo possesso di distanza (59-56) costringendo coach Martino a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Forlì trova due triple consecutive che la riportano a +9 (65-56), ma Guariglia e Taflaj trovano i liberi del nuovo -5 (65-60). Anche Taflaj segna da tre punti e Torino è di nuovo lì sul -2 (65-63). Capitan De Vico segna da sotto e la Reale Mutua è nuovamente sul -3 (68-65) quando la partita entra nei suoi ultimi due minuti. Guariglia trova il pareggio (68-68) a 1’30” dalla sirena finale. Sempre Guariglia riporta i vantaggio i gialloblù con un 2/2 ai liberi (70-68). Sanford trova il pareggio ad 1’ dalla fine, ma Vencato trova la sua seconda tripla di serata a 21” dalla fine (71-68). Sanford pareggia, ma Vencato pesca il jolly: Torino vince 75-73 vola alle Final Four!

Il commento di coach Franco Ciani: «Partita di intensità e fisicità straordinaria. Ha avuto le caratteristiche di una partita di post-season, dove ci si butta per terra, c’è molta fisicità e l’estetica lascia spazio alla concretezza. Sono soddisfatto, per noi è un grandissimo risultato qualificarsi alle Final Four. La costante del nostro percorso è che questa è una squadra che non molla mai».



Unieuro Forlì - Reale Mutua Basket Torino 73-75

Parziali (24-14, 42-34, 54-48)

Unieuro Forlì: Sanford 20, Cinciarini 16, Gazzotti, Valentini, Adrian 2, Pollone 3, Ndour NE, Radonjic 17, Penna 9, Benvenuti 6, Flan, Borciu NE. All.: Antimo Martino.

Reale Mutua Torino: Mayfield 8, Vencato 10, Taflaj 8, Ruà NE, Schina, Jackson JR. 8, Poser 3, Guariglia 21, De Vico 15, Pepe 2. All.: Franco Ciani.