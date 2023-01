Giaguari Torino: tutti gli impegni delle giovanili

Finale di regular season, invece, per la formazione Under 12 , che domenica al Nebiolo di Torino cercherà di staccare il lasciapassare per le f inali di Firenze del 28/29 Gennaio . I piccoli Giaguari partono da un record di 3 vittorie ed una sconfitta rimediato nel due bowl scorsi, risultato identico a quello dei Blitz Balangero .

Gli osservatori dei Leocorni hanno visionato la squadra di persona in occasione della wild card contro i Warriors, segno che non hanno alcuna intenzione di prendere sottogamba la partita e che i risultati della regular season sono stati cancellati dalla memoria di coach e giocatori Come si sa, i playoff sono un’altra cosa, e la partita secca può riservare sempre delle sorprese.

Anche i Giaguari sono andati sempre in crescendo, disputando due ottime partite contro i Panhers Parma ed offrendo una prova di forza importante nella wild card contro i Warriors, ma in questo processo di crescita stona proprio la batosta di Bergamo, più nelle dimensioni che nell’esito finale. Rispetto a quella partita i Giaguari hanno recuperato diversi titolari infortunati o influenzati, ed il coaching staff è ottimista sull’esito della partita o, almeno, che sarà una sfida giocata punto a punto.

La semifinale si giocherà al campo Scirea di Cernusco sul Naviglio, casa dei Daemons, ed è già di per sé una buona notizia, ma tolta la scusante del campo, che comunque vale per entrambe le squadre, i Giaguari sono chiamati a disputare una partita perfetta per avere qualche speranza di superare la corazzata lombarda che ha terminato la stagione regolare senza sconfitte con un crescendo impressionante.

Non c’è il due senza il tre, si potrebbe dire di questa semifinale di Under 18 che mette nuovamente di fronte i Giaguari Torino ed i Leocorni , la supersquadra formata dall’unione delle giovanili di Lions Bergamo, Rhinos Milano e Daemons Cernusco. Nei due precedenti incontri in regular season, i Leocorni l’hanno spuntata entrambe le volte, prima espugnando il Nebiolo con un combattuto 21-14, poi surclassando gli avversari 46-7 nel pantano di Bergamo.

Foto © Monica Audoglio

Proprio i Blitz saranno i primi avversari della giornata alle 10 del mattino. Chi vince si qualifica per la final four, mentre chi perde dovrà poi vincere la seconda partita della giornata per assicurarsi la qualificazione. Un traguardo vicino, per i Giaguari, ma, ache in questo caso, sarà importante non sottovalutare gli avversari già battuti in stagione regolare perché, nonostante i punteggi delle partite scorse, i valori in campo si equivalgono abbastanza tra le quattro squadre in lizza.

Nell’intervallo tra le partite del mattino e quelle del pomeriggio, come già avvenuto al Vigorelli a dicembre, scenderanno in campo gli Under 10 del miniflag in un’amichevole a ranghi misti tra le due piemontesi Giaguari e Blitz e le due lombarde Seamen e Frogs.