‘Basket 2 Business’: sulla Costa Smeralda il B2B del Derthona Basket

Una location esclusiva per l’evento che ospiterà ‘Basket 2 Business’, l’evento organizzato dal Derthona Basket con il supporto logistico e organizzativo di Costa Crociere, entrato a fare parte da quest’anno della squadra di partner bianconeri. Domani, sabato 14 gennaio, sponsor, autorità e ospiti potranno vivere una giornata unica, avere momenti di conoscenza e confronto e godere dei comfort di una nave da crociera.

«Stiamo per vivere un grande fine settimana – le parole di Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato di Bertram Derthona – che culminerà con la sfida di domenica al Forum contro l’Olimpia Milano. Sabato, grazie alla preziosa collaborazione di Costa Crociere e al lavoro del nostro staff, oltre 400 persone saliranno a bordo di una delle navi da crociera più importanti al mondo, ormeggiata a Savona. Per autorità e sponsor sarà l’occasione per confrontarsi, sulla Costa Smeralda, in attività di B2B e assaporare quello che significa entrare nel mondo dei Leoni in un ambiente unico ed esclusivo».

L’evento, che inizierà al mattino e che – oltre al momento di B2B – prevede una serie di ulteriori attività dedicate ad autorità, sponsor e loro familiari, è il risultato della sinergia iniziata in questa stagione tra due aziende sempre alla ricerca dell’eccellenza.

«Il mondo del mare – prosegue Bartocci – ci accomuna a Costa grazie alla divisione nautica del Gruppo Gavio: l’azienda Baglietto, che con il brand Bertram Yachts sostiene il mondo cestistico tortonese e le numerosissime iniziative in campo e fuori che stanno rendendo il Derthona Basket sempre più un punto di riferimento per la socializzazione. Presto il Club avrà il suo palcoscenico nella Cittadella dello Sport. Pertanto, a coloro che hanno aderito a questa giornata va il ringraziamento di tutta la Società».