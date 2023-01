Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Ultima partita del girone di andata della Bertram Derthona, che sarà protagonista domenica 15 gennaio alle ore 18 al Mediolanum Forum di Assago contro l’EA7 Emporio Armani Milano, attuale capolista del campionato.

A presentare la sfida è il vice allenatore Massimo Galli: «Dopo avere incontrato la Virtus Segafredo Bologna, affrontiamo, questa volta in trasferta, l’altra grande del nostro campionato, l’Olimpia Milano, che nonostante le problematiche fisiche avute in questa prima parte di stagione si conferma ai vertici della Serie A. Con gli infortuni di Pangos e Baldasso, la guida della squadra al momento è affidata a Mitrou-Long e Devon Hall, giocatori con caratteristiche diverse. Le guardie sono Billy Baron, eccellente tiratore da tre punti, Tonut, che conosco bene avendolo allenato due anni a Venezia e da tempo nel giro della Nazionale, e l’ultimo arrivato Luwawu-Cabarrot, che può agire anche da ‘3’. Le ali piccolo sono Ricci e Alviti, ambedue ex della gara odierna e buoni tiratori da fuori, e Deshaun Thomas. Come ali grandi si alternano Nicolò Melli, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, da tanti anni in Nazionale e che porta esperienza e qualità, Voigtmann, proveniente dal CSKA Mosca, e Ricci, che può giocare anche in questo ruolo. I ‘5’ sono Kyle Hines, che molti anni fa a Veroli iniziò un percorso che lo ha portato a vincere tutto in Europa, che è un veterano del nostro campionato, e Brandon Davies, proveniente dal Barcellona e in un ottimo momento di forma. Il reparto lunghi è completato da Paul Biligha, giocatore atletico e da tempo nel giro di Italbasket. L’allenatore della squadra è Ettore Messina, uno dei coach italiani più vincenti della storia, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni».