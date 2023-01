BEA Chieri: l'U13 conquista il quinto posto al Torneo della Befana

Il periodo delle Vacanze Natalizie è ricco di importanti tornei giovanili. Così è stato per i nostri Under 13 Gold, che dal 4 al 7 gennaio hanno partecipato alla ventisettesima edizione del torneo La Befana Gioca a Basket, organizzato da PNC Cirié e che come da tradizione ha coinvolto alcuni dei migliori settori giovanili a livello italiano.

Al termine di quattro giorni di gare, i Leopardi portano a casa un ottimo quinto posto, primi tra le società piemontesi, dietro solo alle corazzate Reyer Venezia, PGC Cantù, Virtus Bologna e Olimpia Milano. Un’esperienza formativa e di altissimo livello, che è, dentro e fuori dal campo, un’occasione di crescita, confronto e divertimento.

Nel primo giorno di gare, dedicato ai gironi di qualificazioni, i Leopardi hanno prima nettamente superato San Mauro Basket, e ceduto il passo all’ottima Reyer Venezia. Classificatisi secondi nel proprio raggruppamento, i chieresi hanno così avuto accesso alla parte alta del tabellone, accedendo ad uno dei due gironi con in palio l’accesso alla finalissima.

Da subito il livello è altissimo, con i Leopardi che si devono arrendere ad un Olimpia Milano davvero di altra categoria (poi vincitrice a mani basse del torneo), mentre nel pomeriggio qualche recriminazione in più per la sconfitta al fotofinish con Moncalieri Basketball, in una partita condizionata dai tantissimi errori al tiro in cui i giallo-blu si sono dimostrati più lucidi ed energici.

Dopo un inizio combattuto, i lombardi di PGC Cantù vincono meritatamente la prima sfida del terzo giorno di torneo che porta BEA alla semifinale 5°-8° posto. Con i padroni di casa di PNC Ciriè, i Leopardi vincono meritatamente dopo un ottima partita, guadagnandosi l’accesso alla finale per il quinto posto della classifica generale. Nell’ultimo giorno di gare così gli arancioni ritrovano Moncalieri Basketball per il remake della sfida di qualche giorno prima: questa volta sono i Leopardi a festeggiare dopo una partita che prima li ha visti sfiorare le trenta lunghezze di vantaggio e poi soffrire nel finale la rimonta avversari. Una degna conclusione per un’esperienza di altissimo livello. Esperienza non solo di campo, ma anche e soprattutto fuori, con alcuni dei nostri chieresi che hanno ospitato in famiglia i coetanei della Reyer Venezia.

«Cercavamo un occasione per alzare il livello di gioco dei nostri ragazzi e il torneo La Befana Gioca a Basket ci ha permesso di farlo nel migliore dei modi – commenta coach Corrado – Il bilancio dell’esperienza è molto positivo ia in termini di risultati che in termini di crescita individuale e di squadra. Non era scontato classificarsi al primo posto tra le squadre piemontesi. Il merito è tutto dei ragazzi e del loro grande impegno, capaci di crescere di partita in partita, come testimonia la vittoria finale contro Moncalieri, che ci aveva sconfitto soltanto due giorni prima. Ora l’obiettivo è cavalcare l entusiasmo per continuare a migliorare divertendosi».

Si ringrazia PNC Basket per l’invito alla manifestazione e l’impeccabile organizzazione, e le società Victoria Pallacanestro Torino e Pallcanestro Chivasso che hanno permesso ai loro giocatori Lewis Okadho e Mattia Murolo di partecipare al torneo con la maglia dei Leopardi.

Classifica finale: 1° posto Olimpia Milano, 2° Virtus Bologna, 3° PGC Cantù, 4° Reyer Venezia, 5° BEA Chieri, 6° Moncalieri Basketball, 7° Reale Mutua Torino, 8° PNC Ciriè, 9° San Mauro Basket, 10° Cus Torino, 11° Collegno Basket, 12° College Novara.

BEA CHIERI – SAN MAURO BASKET 85-60

Parziali: 12-21, 41-40, 65-56

BEA CHIERI: Fatai (C), Borz 6, Spano 6, Di Monte 2, Cristiano 8, Murolo 4, Lupo 3, Menegatti 2, Montiglio 7, Okadoh 14, Bassi, Coltiletti 11, Caló 22, De Mita. All. Corrado, Ass. Mosca.

SAN MAURO BASKET: Pilotti, Pizzarelli 7, Arcidiacono, Del Vecchio 15, Genco 2, Arditi, Alì 1, D’amore 1, Procacci 16, Simoni 15, Russo. All. Pisotti.

BEA CHIERI – REYER VENEZIA 41-87

Parziali: 16-18, 24-26, 31-53

BEA CHIERI: Borz 4, Spano, Di Monte, Murolo 6, Lupo 2 , Menegatti 6, Vitrotti, Montiglio 6, Okadoh , Bassi, Coltiletti , Caló 11, De Mita, Rasconi 4. All. Corrado, Ass. Mosca.

REYER VENEZIA: Voltan 7, Caputo, Carino 3, Rossio 8, Rosada 17, Lando 17, Migliardi 6, Vivian 4, Battistin 2, Fuin 11, Boranga 2, Benin 5. All. Sereina, Ass. Pasquettin.

OLIMPIA MILANO – BEA CHIERI 127-38

Parziali: 46-6, 80-21, 112-34

BEA Chieri: Lupo 1, Calò 4, Montiglio 4, Lewis 4, Coltiletti 12, Murolo 2, Vitrotti, Rasconi, Cristiano, De Mita 3, Menegatti 3, Borz 4, Di Monte 1, Spano. All. Corrado, Ass. Mosca.

BEA CHIERI – MONCALIERI BASKETBALL 59-62

Parziali: 11-16, 31-36, 48-47

BEA Chieri: Borz 2, Spano 2, Di Monte, Cristiano, Murolo 2, Menegatti 2, Lupo 5, Vitrotti, Montiglio 12, Lewis 7, Coltiletti 7, Calò 20, De Mita, Rasconi. All. Corrado, Ass. Mosca.

PGC CANTU’ – BEA CHIERI 69-37

Parziali: 16-10, 34-18, 54-28

CANTU’: Barreca 4, Molteni 8, Corti, Biffi 2, Libori 4, Sellitto 14, Colombo 2, Molteni 10, Marelli 5, Rainoldi 6, Bonavoglia, Gazzini 11. All. Bonassi, Ass. Poletto.

BEA CHIERI: Borz 2, Spano 4, Di Monte 2 , Cristiano 3, Lupo 2, Menegatti 2, Vitrotti, Montiglio 8, Okadoh 10, Coltiletti 2, Caló 6, De Mita, Rasconi. All. Corrado, Ass. Mosca.

PNC CIRIE’ – BEA CHIERI 66-85

Parziali: 23-17, 35-48, 48-72

Marchino 2, Castaldo 3, Dattilo 9, Rubino 18, Baima 11, Perona 5, Ne Florentin 7, Fabris 2, Cameon 6, Costa Medich, Manetta, Balta Tivola. All. Granello, Ass. Brunero.

BEA CHIERI: Borz 20, Spano 1, Di Monte, Murolo, Cristiano 16, Lupo 9, Menegatti 6, Vitrotti, Montiglio 6, Coltiletti 4, Caló 4, De Mita 3, Rasconi, Okadoh 16. All. Corrado, Ass. Mosca.

MONCALIERI BASKETBALL – BEA CHIERI 79-83

Parziali: 15-20, 25-39,46-64

MONCALIERI: Cavaliere 15, Parise 3, Battaggia 2, Biondi 6, Mayfield 17, Sabbia 13, Bausano 10, Beccaria, Musso 10, Cardamone 2, Virgiglio, Fall 1.

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 7, Borz 9, Spano, Di Monte, Cristiano 5, Murolo 5, Lupo 4, Menegatti 8, Vitrotti, Montiglio 2, Coltiletti 22, Caló 18, De Mita 2, Rasconi. All. Corrado, Ass. Mosca.