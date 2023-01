B1-F: Agil Igor Volley ospita Biella

Di fatto il girone di andata si chiude esattamente domani. Appuntamento fra le mura di casa per la B1 di Matteo Ingratta: sabato 14 alle 17 al PalaAgil arriva la Prochimica Virtus Biella , una delle “top” del girone. Il calendario prevede poi due week end di riposo prima del ritorno, ma per le Igorine uno sarà impegnato per recuperare la seconda giornata di andata: sabato 21 si gioca ad Acqui.

Le Igorine sono reduci da una bellissima vittoria fuori casa e quando si vince il morale è alto e la voglia di lavorare aumenta ancora di più: «Il risultato di sabato scorso ci ha dato mentalmente uno stimolo importante e ancora più grinta per farci valere in campo, onsapevoli di avere i giusti mezzi per poter fare bene».

Per Bea non è il primo anno in maglia Igor Agil, anzi, per lei è un bel tris, il primo nel roster della serie B1: «Sono felice perché sono in una grande bella società. Questo per me è il terzo anno, sono fiera di indossare questa maglia, farò di tutto per continuare a crescere, aiutare al massimo la squadra e avere grandi soddisfazioni».