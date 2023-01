Per la Reale Mutua c’è il derby con Monferrato

Terza partita in una settimana per la Reale Mutua Torino che domenica, palla a due alle ore 18.00, è attesa da una nuova trasferta sul campo della Novipiù Monferrato Basket, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Andrea Valentini non sta affrontando un buon momento nel suo campionato: è reduce infatti da quattro sconfitte consecutive ed al momento occupa l’undicesimo posto in classifica, con un record di 5 vinte e 10 perse. Nella partita di andata, vittoria per i gialloblù con il punteggio di 82-72.

Miglior realizzatore della squadra monferrina è Lucio Redivo, che segna 17.4 punti di media con il 34% da tre punti. Tra gli italiani, il miglior realizzatore è il capitano della Novipiù, Niccolò Martinoni che viaggia a 12.3 punti e 5.6 rimbalzi di media.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «È chiaro che la prima difficoltà oggettiva è che è la terza partita in una settimana di tre trasferte ed è la partita conclusiva di un ciclo importante che ci ha portato a giocare otto volte in trasferta su undici partite. È quindi evidente che ci portiamo dietro tutte le scorie di tutto questo periodo e dobbiamo avere la capacità di rigenerarci dal punto di vista delle energie nervose e fisiche e di resettare quella che è la chiave tattica di quanto fatto fino ad ora per affrontare tra un giorno e mezzo una nuova partita. Ci sono sicuramente delle insidie che si sommano a quelle di una squadra come Monferrato che non sta attraversando un buon periodo, ma ha i giocatori di esperienza e talento che possono trovare la scintilla per reagire. È una partita molto insidiosa e dovremo fare delle scelte tattiche precise e farle in poco tempo, per provare a portare subito la gara sui nostri binari».

INFO UTILI

Si gioca domenica 15 gennaio, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Alessandro Costa, Jacopo Pazzaglia e Fabio Bonotto.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.