Verso EA7 Emporio Armani Milano-Bertram Derthona

Vigilia dell’ultimo turno del girone di andata del campionato della Bertram Derthona, impegnata al Mediolanum Forum di Assago contro l’EA7 Emporio Armani Milano, attuale capolista del torneo. La palla a due è in programma alle ore 18.00.

I Leoni arrivano alla sfida forti della certezza di concludere le prime quindici gare di regular season come minimo al terzo posto e sicuri – da due giornate – della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Un traguardo importante che coach Marco Ramondino commenta così: «Siamo contenti, ed è giusto celebrare e sottolineare questi risultati. Siamo attrezzati e siamo stati attrezzati dal Club con un eccellente gruppo di lavoro e le risorse per prepararci al meglio, ma siamo anche consapevoli di quanto sia difficile e non scontato centrare questi obiettivi, anche se parziali nel corso di una stagione».

Il capo allenatore della Bertram ha poi analizzato le caratteristiche dei prossimi avversari: «Nonostante tutte le problematiche che ha avuto, Milano si conferma al massimo livello ed è un esempio di quale siano la forza e la potenzialità di questa squadra, organizzazione e allenatore. È una formazione che sa esprimere un grande sforzo difensivo, ha taglia e fisicità, organizzazione per distruggere il gioco degli avversari forzandoli a cattive soluzioni e situazioni statiche, a giocate individuali: in questo aspetto sono i migliori. A questo si combina la capacità che hanno di correre in contropiede dalla difesa, sono bravissimi nel contropiede primario. La loro durezza e fisicità in difesa sono gli stessi modi con cui fanno male in attacco, sfruttando il gioco vicino a canestro, le penetrazioni e i rimbalzi d’attacco. Al di là dei numeri, figli del ritmo non altissimo che impongono alle partite, hanno tanti specialisti a rimbalzo offensivo».

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori sono a disposizione di coach Marco Ramondino per la trasferta di domani al Forum.