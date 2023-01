Derby a senso unico, Pinerolo sopraffatta da Novara

In poco più di un’ora Chirichella e compagne chiudono una gara giocata per lo più a senso unico. Solo nel terzo parziale Pinerolo si dimostra ostica e combattiva ma c’è troppa Igor per una Wash4Green che deve anche fare a meno di Yasmina Akrari. La centrale biancoblù lascia il posto all’americana Jones che dopo l’esordio con Chieri scende in campo nel sestetto titolare insieme a Gray, Ungureanu e Grajber in banda, Prandi in cabina di regia, Zago opposto e Moro libero. Nella metà campo di casa Lavarini schiera il neo acquisto Cambi, Adams in diagonale con Bosetti, al centro Chirichella e Bonifacio, Karakurt opposto e il libero Fersino. L’Mvp del match è Bonifacio, autrice di 15 punti e di una prestazione super (92% in attacco con 6 muri). Nella metà campo ospite Zago e Ungureanu chiudono con 9 punti.

1 SET Bonifacio apre le danze prima a muro sulla pipe di Ungureanu poi in attacco (2-0). Due errori delle padrone di casa permettono a Pinerolo di rimanere in scia (4-2). Karakurt attacca il pallone che vale il 7-2 poi Jones in fast sigla il primo punto delle ospiti. Un ottimo break guidato da Bosetti porta la Igor Gorgonzola a + 7 (13-6). Bonifacio e Chirichella incalzano (17-8). Nella metà campo pinerolese si fatica a trovare il giusto ritmo e senza difficoltà Novara chiude 25-12.

2 SET Le padrone di casa partono forte, l’ace di Bosetti vale il 4-1. Ungureanu manda out prima al servizio poi in pipe e regala il 7-2. Marchiaro ferma subito il gioco e al rientro in campo Grajber conquista il cambio palla (7-3). La difesa ospite nulla può contro l’attacco di potenza di Adams (9-4), poi Bosetti piazza in parallela il pallone del 13-8. Bonifacio a muro ferma Ungureanu poi Zago (16-8). Nel finale è ancora la centrale azzurra a portare avanti Novara (19-11). Ungureanu e Grajber rosicchiano qualche punto, Gray mura Karakurt (21-15) ma il divario è troppo ampio e ripresa palla la Igor chiude 25-17 con un pallonetto di Bosetti.

3 SET Il primo break lo mette a segno Pinerolo: Zago in attacco e Adams che non supera la rete (1-4). Le padrone di casa agganciano con Chirichella a muro (6-6). Il set procede punto a punto, Zago risponde bene a Bosetti poi è Ungureanu ad attaccare il 14-15. Ituma manda out ed è +3 Pinerolo (14-17). Il mani out di Karakurt accorcia poi ci pensa Bonifacio ad azzerare le distanze (20-20). Karakurt sigla il 22-21 ed è ancora Bonifacio a firmare il punto che ipoteca set e partita. Chiricella la chiude a muro su Zago 25-22.

Sara Bonifacio Igor Gorgonzola Novara: «Sono molto contenta, ci serviva questa vittoria dopo il risultato non bellissimo in Cev e anche per caricarci per il turno di qualificazione di Coppa italia. Muro e difesa oggi è andato molto bene. Dobbiamo cercare di prendere più continuità e questa sera è stato il primo passo, dobbiamo continuare così».

Reinelle Jones: «Sono molto eccitata per l’esordio, ho aspettato tutta la vita questa partita, non ero nervosa e tesa ero solo molto emozionata e lo sono ancora nonostante il risultato contro una squadra fortissima. Noi possiamo fare meglio di così e sono certa che lavorando arriveremo ai nostri obiettivi».

IGOR GORGONZOLA NOVARA-WASH4GREEN PINEROLO 3-0

Parziali (25/12, 25/17, 25/22)

Igor Gorgonzola Novara: Cambi 2, Adams 12, Bosetti 13, Chirichella 6, Bonifacio 15, Karakurt 10, Fersino (L), Ituma. Non entrate: Brezza, Giovannini, Battistoni, Danesi, Varela, Carcaces, Bresciani (L). All. Lavarini.

Wash4Green Pinerolo: Grajber 7, Prandi 2, Zago 9, Jones 3, Gray 2, Ungureanu 9, Moro (L), Carletti, Bortoli. Non entrate: Renieri, Bussoli, Akrari, Gueli (L). All. Marchiaro.

Note: 21’, 26’, 26’. Tot 73’

Arbitri: Massimiliano Giardini, Giovanni Ciaccio.