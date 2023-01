C Gold, 14 giornata: Ferro Impianti Pall. Chivasso-Arona Basket

Prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C Gold piemontese e sul parquet del Pala Dido Guerrieri di Crescentino si affrontano i padroni di casa della Ferro Impianti Chivasso e gli ospiti di Arona Basket. I chivassesi arrivano al match forti delle due vittorie consecutive contro Ciriè e Biella, mentre Arona sta attraversando un periodo di appannamento rispetto alla prima metà di campionato. All’andata furono i chivassesi a violare il campo aronese ed a conquistare il primo storico successo nel massimo campionato regionale e quindi era lecito attendersi Arona determinata a capovolgere l’esito degli scontri diretti.

L’avvio di gara non smentisce le aspettative: entrambe le squadre si affrontano a viso aperto con Chivasso che si appoggia su Migliori con i giochi di pick and roll centrali e con i giochi in post basso, mentre Arona trova punti importanti dalle mani educate di Nebuloni, che firma il primo vantaggio ospiti sul 6-8 dopo 4’ di gioco. Vantaggio cancellato da Migliori (10 punti nel solo primo quarto), Stefano Pagetto e Perino, che recuperando ottimi palloni in difesa e giocando con attenzione e concentrazione offensiva, chiudono il primo quarto sul 20-13.

Concentrazione che svanisce nei secondi 10’ di gara: i padroni di casa si rilassano, abbassano l’intensità difensiva, concedono troppo spazio a Cesani e Nebuloni, sbagliano i tempi degli aiuti e Arona ne approfitta per imbastire la rimonta, completata dopo 6’ quando Realini e compagni prima impattano e poi superano sul 22-24. Chivasso a questo punto ha segnato la miseria di 2 punti in 7’, ma resta agganciata alla gara grazie alla scarsa precisione dalla lunetta degli avversari ed alle iniziative finali di Ferro e Stefano Pagetto che chiudono la prima metà di gara sul 29-29.

Al ritorno in campo dopo la pausa lunga, la Ferro Impianti spacca in due il match: finalmente la difesa torna ad alzare la voce, sporcando le linee di passaggio, chiudendo l’area, controllando i rimbalzi difensivi e di conseguenza la fase offensiva mette in ritmo i tiratori: Riccardo Pagetto (100% ai liberi) , Delnevo, Pepino (2 triple) martellano il canestro avversario e chiudono il terzo periodo sul 60-39. Arona alza bandiera bianca e l’ultimo periodo di gioco scorre con Chivasso in pieno controllo del match fino alla sirena finale, che certifica la terza vittoria consecutiva della Ferro Impianti.

Ferro Impianti Pall. Chivasso Arona Basket 82-53

Parziali (20-13; 29-29; 60-39)

Ferro Impianti Chivasso: Ferro 12, Vai, Vettori, Pepino 8, Giovara, Delnevo 3, Pagetto S. 15, Pagetto R. 12, Greppi 4, Migliori 17, Perino 7, Di Matteo 4. All. Bruno, A. All. Felletti

Arona: Gatti 2, Galzerano 7, Realini 8, Zani 2, Ranzani 6, Thiella 2, Cesani 6, Nebuloni 13, Romani 2, Fornara, Chinello 5, Argentin. All. Petricca

Arbitri - Sig.ri D’Errico e Paschero

Note - Uscito per 5 falli Nebuloni, Chivasso 19/25 tiri liberi, Arona 13/23