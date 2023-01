A1 LBF TECHFIND 16° Giornata: a Moncalieri arriva il Fila San Martino

L'Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 18 al PalaEinaudi contro il Fila San Martino di Lupari.

Le venete giusto un paio di settimane fa hanno sfiorato il colpaccio contro l’ancora imbattuta Famila Schio, perdendo in volata 73-72. Ed essenzialmente arrivano da un buon periodo e «hanno mostrato di saper giocare molto bene e di squadra», anche a detta di coach Spanu.

L’Akronos, invece, è sempre più decimata: Giacomelli e Sklepowicz non saranno infatti della partita, oltre alle solite Berrad, Tagliamento e Cordola. A dare ancora più valore alla partita è la classifica, con appena 2 punti di cuscinetto tra le squadre: Moncalieri 12, San Martino di Lupari 10. All’andata è finita 72-67 per le venete, ma in particolare tra le fila dell’Akronos è cambiato moltissimo.

Come al solito l’attacco gialloblù passerà dalle mani di Westbeld (18,9 punti a partita) e l'ex di turno Mitchell (15,6). Ma attenzione anche ad Erica Reggiani che nell’ultima trasferta a Faenza ha realizzato il suo season high con 19 punti.

Sorvegliate speciale in casa Fila: Milazzo (14,9), Washington (12,9) e Dedic (12,1).

Palla a due alle 18:00 al PalaEinaudi (accesso consentito soltanto agli addetti ai lavori)

Arbitrano: Dionisi, Lupelli, Grappasonno

La partita è in diretta su lbftv.it