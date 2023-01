Volley B1-F: Parella campione d'inverno

Vincendo 3-1 sul difficile campo del Toscanagarden Pallavolo Nottolini, il Volley Parella Torino si prende il titolo di campione d'inverno del girone e lo fa provando anche la fuga, vista la contemporanea sconfitta al tie-break di Volpiano sul campo di Garlasco. Due punti separano ora le torinesi dalle canavesane ma bisogna tenere d'occhio anche chi sta sotto e la classifica in questo momento è molto corta nelle prime posizioni, visto che lo stesso Garlasco segue a tre lunghezze e subito sotto ci sono Castelfranco e Biella: cinque squadre in appena 4 punti.

A Capannori il Parella scende in campo ancora una volta senza Mabilo e coach Barisciani conferma il sestetto della scorsa settimana, con Polezzi in regia e Cicogna opposto, Camperi e Damato attaccanti di posto 4, Deambrogio e Tullio al centro e Fantini libero.

Partono meglio le toscane, avanti fin dalle prime battute (3-0) e capaci di allungare fino al 7-3. Il Parella torna sotto (10-9) ma i due ace di Fatone fanno volare Nottolini sul 15-10. Il set svolta quando, sul 20-17 va a battere Damato: turno devastante condito da due ace. Al resto pensa Camperi che, mettendo a terra gli ultimi tre palloni, la chiude 20-25.

Nel secondo il trend è lo stesso del primo, con le padrone di casa avanti da subito (4-1, poi 8-2) ma questa volta il Parella non riesce a reagire. Le toscane allungano progressivamente fino al 25-18 finale.

Il Parella torna in gara nel terzo quando, dopo il solito iniziale spunto di Nottolini (5-3), arriva la rimonta: 7-8. Da questo momento il set viaggia punto a punto e nel finale sono brave le torinesi ad avere lo spunto giusto grazie a Cicogna e Camperi e chiudere dal 19 pari al 22-25.

Nel quarto regna l'equilibrio fino al 12-10 Nottolini. In due giri il Parella cambia l'inerzia e vola 13-19 anche grazie agli ace di Deambrogio prima e due di Polezzi poi. Le padrone di casa però reagiscono e tornano sotto (17-19) ma nel finale le torinesi sono brave a gestire il vantaggio, incrementarlo con l'ace di Cicogna e bissare il 22-25 del set precedente che questa volta significa tre punti.

«Abbiamo disputato due gare in una - commenta coach Barisciani - Nei primi due set abbiamo giocato male, soprattutto a servizio e in ricezione. Abbiamo vinto il primo ma poi loro ci hanno messo in grossa difficoltà e si sono imposti nel secondo. Nel terzo e nel quarto invece siamo riusciti a contenerli per poi premere sull'acceleratore nel momento cruciale. Ora ci prendiamo un paio di giorni di riposo visto che abbiamo una lunga sosta per poi prepararci al meglio alla ripresa».

TOSCANAGARDEN PALLAVOLO NOTTOLINI-VOLLEY PARELLA TORINO 1-3

Parziali (20-25, 25-18, 22-25, 22-25)

TOSCANAGARDEN PALLAVOLO NOTTOLINI: Trevisol 1, Lunardi 9, Sgherza 24, Fatone 10, Salamida 11, Bruni 14, Battellino (L), Mariani 1, Coselli 1, Bini. N.e: Grucka, Castiglioni, Ghezzi, Mastronardi. All: Stefano Capponi.

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 4, Cicogna 17, Camperi 20, Damato 16, Deambrogio 9, Tullio 2, Fantini (L), Tosini. N.e: Fano, Tognoni, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

NOTE: Ace 7-9, Battute sbagliate 14-14, Ricezione 45% (27%)-46% (25%), Attacco 42%-39%, Muri 8-6, Errori 25-18.