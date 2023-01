Serie C Gold: CUS cade alla CROCETTA

Partenza promettente dei biancoblù, che con Conti (due volte), Galliera Ricci e Matteo Porcella segnano 4 dei 5 primi tentativi da oltre l'arco e in difesa sono attentissimi e ben spaziati e recuperano più volte palla: 2-12 al 3'.

La precisione da lontano viene purtroppo meno in fretta e il CUS inizia a pagare il fatto di non mettere mai piede in area avversaria. Ceccarelli e Pasqualini cominciano a dettare legge e i salesiani rimontano: 10-12 al 6'.

Il primo sorpasso crocettino è di Boeri all'11': 19-18. Contro la zona, gli universitari si smarriscono in vane conclusione da fuori e palle perse e sono allontanati da un infallibile Pasqualini, che, con 8 punti (due triple), prolunga il break a 12-0: 28-18 al 16'.

Il CUS sembra avere le forza per superare le difficoltà: Conti apre e chiude un contro-parziale da 0-9 che al 18' riporta i biancoblu ad una sola lunghezza: 28-27.

Il finale di tempo però è ancora di Ceccarelli e Pasqualini: la nuova progressione crocettina (10-0) è confermata dalla bomba di Ceccarelli che apre la ripresa: 41-29.

Il ritardo del CUS oscilla per diversi minuti tra gli 8 e i 12 punti, con Pasqualini a smorzare ogni velleità ospite.

Conti e l'ottimo Marangon (tripla) traducono la voglia cussina di non mollare: 48-41 al 28'. Ma Pasqualini è implacabile e fa da respingente con altri due siluri: 56-43 al 32'. Il CUS pasticcia in attacco e sonnecchia in difesa, la Crocetta invece è reattiva a rimbalzo offensivo e con un and one di Ceccarelli sale al 34' sul 63-48.

Di pancia l'ultimo sussulto cussino (3 di Celada, liberi di Conti). Al 63-54 Pasqualini mette la sordina con la settima tripletta della serata. Nei 3 minuti e mezzo che restano il CUS subisce e basta.

DON BOSCO CROCETTA-TORINO UNIVERSITARIA 75-57

Parziali (17-18, 38-29, 53-43)

CROCETTA: Pasqualini 29, Ceccarelli 18, Boeri 10, Possekel 8, Canepa 4, Paschetta 4, Galluzzo 2, Mauri, Zennato, Cagnazzo n.e., Draghici n.e., Savarino n.e., All. Tassone.

CUS TORINO: Conti 20, Marangon 14, Pietra 5, Porcella M. 6, Celada 4, Galliera Ricci 3, Bonadio 3, Tatsoptsa 2, Porcella An., Osatwna, Alessi n.e. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.