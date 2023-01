Il Derthona perde a Milano

Davanti a 1000 tifosi giunti da Tortona per sostenerla, la squadra allenata da coach Ramondino subisce la fisicità, il talento e l'atletismo avversario per larga parte della sfida. Nonostante i tentativi di rimonta della Bertram nel primo tempo, Milano mantiene il controllo del punteggio e chiude la partita nel terzo quarto.

I bianconeri impattano bene la gara resistendo alla sfuriata iniziale dell'Olimpia firmata Baron (6-6). Nei successivi 4 minuti la Bertram non trova la via del canestro e fatica a contenere i lunghi avversari: nonostante il time-out anticipato chiesto da coach Ramondino, i padroni di casa raggiungono la doppia cifra di margine. L'impatto di Radosevic e il passaggio alla zona in difesa consentono ai Leoni di accorciare le distanze, chiudendo i 10 minuti iniziali in svantaggio 22-12.

Quattro punti filati di Ricci aggiornano il massimo vantaggio dei padroni di casa (26-12) in avvio di secondo parziale. Da questo momento il Derthona sale di colpi in attacco, costruendo buoni tiri e producendo un break importante sugellato dalla tripla di Macura che vale il - 5 (31-26) a 3 minuti dall'intervallo. Nel finale di primo tempo, Milano piazza una nuova accelerazione, con le giocate di Melli e Datome: al 20' EA7 avanti 39-29.

Al rientro dalla pausa lunga l’Olimpia, grazie a percentuali offensive al limite della perfezione, allunga ancora. La Bertram prova a rimanere a galla con le triple di Harper e Severini, mala verve offensiva di Milano permette ai padroni di casa di accumulare ampio margine. La tripla allo scadere di Filloy regala un po' di ossigeno ai bianconeri e il parziale si chiude sul 71-48.

Nell'ultima frazione, le due squadre ampliano le rotazioni e la Bertram, complice il calo avversario e alcune buone giocate di Macura, riduce il proprio gap fino al 79-63 della sirena.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti a Milano e al suo staff per come hanno giocato la partita e per il tipo di pallacanestro che hanno espresso. L’Olimpia ha condotto il match dall’inizio alla fine, a parte qualche nostro momento in cui abbiamo dato l’impressione di poter rimanere a contatto. Oggi noi ci siamo scontrati con un livello di fisicità, durezza e preparazione a cui non siamo riusciti ad adeguarci. Se sabato scorso contro la Virtus il nostro impatto sulla partita è stato molto buono, questa sera non abbiamo avuto modo (se questo fosse possibile) di prendere le misure con questo tipo di durezza e fisicità che Milano ha saputo mettere in campo».



EA7 Olimpia Milano - Bertram Derthona 79-63

Parziali (22-12, 39-29, 71-48)

Olimipia: Davies 4, Luwawu- Cabarrot 6, Mitrou-Long 11, Tonut, Melli 16, Baron 11, Ricci 8, Biligha, Hall 7, Alviti 3, Hines 8, Datome 5. All. Messina

Derthona: Christon 8, Mortellaro ne, Candi 4, Tavernelli, Filloy 5, Severini 12, Harper 3, Daum 4, Cain 5, Radoševi? 10, Macura 12. All. Ramondino