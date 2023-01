A1 LBF 16^ Giornata: sconfitta al fotofinish per l’'Akronos contro Fila

Un jumper di Katshitshi dal pitturato e l’ispiratissima ex di turno Chelsea Mitchell guidano l’attacco delle gialloblù che a 6’ dall’intervallo inseguono di 2 dopo un giro in lunetta perfetto di Trehub . Poco dopo Reggiani pareggia sul 27 pari con un arresto e tiro dalla media difficilmente marcabile e l’asse Landi-Katshitshi sigla il primo vantaggio della partita per Moncalieri alla boa del quarto. Sale poi in cattedra di nuovo Mitchell che con 15 punti nella sola prima metà di gara guida l’Akronos al 37-43 che porta le due squadre all’intervallo.

Al rientro in campo Washington e Russo da una parte, Mitchell, Reggiani e Westbeld dall’altra, smuovono il tabellone fino al 43-39 a 5’ abbondanti dalla fine del parziale. Tre azioni in fila con protagonista Trehub (canestro, assist e palla recuperata) trascinano l’Akronos al massimo vantaggio sul 47-41 a 3’ dalla penultima sirena, obbligando il coach del Fila al timeout. Un miniparziale riporta sul -2 le venete all’ultimo intervallo breve.

Dopo un lungo periodo di stallo, quattro punti in fila di Washington cambiano l’inerzia della partita: a 5’ dalla fine è 52-49 per San Martino. Milazzo ne mette 2 pesantissimi in penetrazione per il +4 Fila a 3’ dalla sirena, ma un furto con scasso convertito in 2 punti in transizione da Mitchell dice 52-54 a 78 secondi dalla fine. Timeout e poi fallo subito su tiro da parte di Westbeld che dalla lunetta ne mette solo uno, mentre dall’altra parte Pastrello sigla in penetrazione il +3 Fila con 50 secondi e spiccioli sul cronometro. Altro time out e attimi di confusione in entrambe le metà campo, con Landi che a 9 secondi dalla fine appoggia in sottomano il -1 Akronos. Rimessa e fallo su Washington che fa 1 su 2 dalla lunetta. Con qualche dubbio sull’ultimo non fischio sulla sirena su iniziativa di Reggiani si chiude una partita divertente e combattuta per 40’.

Vince il Fila 57-55 che con questa vittoria raggiunge l’Akronos a quota 12 punti in classifica. Adesso testa al prossimo importantissimo impegno del 22 gennaio sul parquet del Parking Graf Crema.

Akronos Libertas Moncalieri - Fila San Martino di Lupari 55-57



Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar* 3, Reggiani* 8, Katshitshi* 5, Westbeld* 16, Mitchell* 19, Cherubini n.e., Landi Al., Salvini, Trehub 4, Nicora, Jakpa n.e.. All.re: Spanu Vice: Nicastro

Fila San Martino di Lupari: Washington* 16, Milazzo* 8, Pastrello* 5, Kaczmarczyk* 11, Dedic* 4, Guarise, Verona 2, Ianezic 3, Russo 6, Arado 2. All.re: Serventi Vice: Turi