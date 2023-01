Basket A2: il Derby è di nuovo gialloblu!

Dopo la vittoria nel derby del girone di andata, la Reale Mutua Torino vince anche al ritorno: sul campo della Novipiù Monferrato Basket finisce 74-66 per i ragazzi di coach Ciani. Doppia-doppia (22+11) per Tommaso Guariglia e 15 punti per capitan Niccolò De Vico.

Il primo canestro della partita porta la firma di capitan De Vico, subito imitato da Schina per il 4-0 Reale Mutua. Si sblocca anche la Novipiù grazie a Redivo, che trova il canestro del 6-2 dopo 3’ di gioco. Si iscrive a referto anche Guariglia, che trova quattro punti consecutivi per il 13-8 gialloblù a metà primo periodo. Anche Mayfield e Pepe trovano i primi punti di serata e la Reale Mutua conduce 17-11 a 3’ dalla prima pausa. Si entra nell’ultimo minuto di gioco sul punteggio di 20-12. Il primo quarto va in archivio sul 20-16 in favore della Reale Mutua.

Il secondo quarto si apre con quattro punti in fila di Guariglia ed il canestro di Pepe che spingono Torino alla doppia cifra di vantaggio (26-16) e costringono coach Valentini a fermare la partita con il time-out. Al rientro in campo le due squadre smettono di segnare fino al canestro di Ellis, che sblocca Monferrato (26-18). Segna ancora capitan De Vico e la Reale Mutua torna sul +8 (30-22). Jackson trova il 2+1 ed i gialloblù trovano nuovamente la doppia cifra di vantaggio (33-22). Si va negli spogliatoi sul 35-29 per Torino.

Al rientro in campo dalla pausa lunga riparte con i liberi di Redivo da una parte e la tripla di Schina dall’altra (38-31). Martinoni e Guariglia segnano da tre punti e la Reale Mutua resta sul +9 (43-34). La Novipiù si scuote e si riporta sul -3 (46-43), costringendo coach Ciani a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione la partita corre sui binari dell’equilibrio, con Monferrato che trova il suo primo vantaggio di serata grazie a Martinoni (49-48). La Reale Mutua però reagisce e grazie a Poser torna avanti (52-51 a 1’ dall’ultima pausa). Il terzo quarto si chiude 55-54 in favore della Novipiù.

L’ultimo quarto si apre con un parziale di 4-0 in favore di Monferrato, che va sul +5 (59-54), ma capitan De Vico segna dalla media il -3. La partita continua a correre sui binari dell’equilibrio e a 6’ dalla fine il tabellone recita 62-58 in favore dei padroni di casa. La Reale Mutua trova nuovamente la parità grazie a capitan De Vico (62-62 a metà periodo) ed il vantaggio un’azione dopo con Mayfield (64-62). Ancora De Vico segna da tre punti e la Reale Mutua torna sul +6 (68-62) e coach Valentini decide di fermare la partita con il time-out a 3’ dalla fine. Jackson segna la tripla allo scadere dei 24” che vale il +7 (71-64) a 1’30” dalla sirena.

È il canestro decisivo: la Novipiù ci prova fino in fondo, ma è la Reale Mutua a portare a casa la vittoria con il punteggio di 74-66.

Il commento di coach Franco Ciani: «È stata una partita che credo non abbia deluso le aspettative sotto il profilo dell’intensità delle due squadre. Nei primi due quarti abbiamo cercato di dare subito una spallata definitiva per evitare di arrivare ad un finale punto a punto a corto di energie, visto che arrivavamo da altre due partite difficili e combattute. Nel terzo quarto Monferrato ci ha messo in difficoltà, hanno giocato meglio di noi portando l’inerzia dalla loro parte, mentre noi abbiamo pagato un po’ a livello di energia. Poi però è emerso il carattere di questo gruppo, con il quale siamo riusciti a rimettere il naso avanti e vincere gestendo con poca apprensione gli ultimi minuti».

Novipiù Monferrato Basket - Reale Mutua Torino 66-74

Parziali (16-20, 29-35, 55-54)

Novipiù Monferrato Basket: Castellino, Ellis 8, Carver 9, Mele NE, Valentini, Formenti 4, Luparia NE, Redivo 12, Martinoni 13, Ghirlanda 7, Poom 13, Leggio NE. All.: Andrea Valentini.

Reale Mutua Torino: Mayfield 10, Fea NE, Vencato NE, Taflaj, Ruà NE, Schina 7, Jackson JR. 8, Poser 4, Guariglia 22, De Vico 15, Pepe 8. All.: Franco Ciani.