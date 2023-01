Il sogno dei Giaguari U18 si spegne a dieci secondi dalla fine

L’inizio non era dei migliori per i Giaguari. Prima perdevano un fumble che veniva ritornato in touchdown, poi un intercetto lanciato da Bairo dava il via al secondo touchdown dei Leocorni. Trovatisi in vantaggio 14-0 dopo il primo quarto, i padroni di casa abbassavano un po’ la guardia, mentre i Giaguari ricominciavano da zero e macinavano yard su yard. Lazzaretto e Gambetti ricevevano due passaggi da Bairo e riportavano il punteggio in parità, spostando l’inerzia della partita in favore dei Giaguari.

Foto © Monica Audoglio



Dopo l’intervallo i Leocorni sembravano in difficoltà, e non riuscivano a muovere la palla, ma anche i drive dei Giaguari si arenavano prima della end zone pur durando un po’ di più. Dopo un terzo quarto senza segnature ed un quarto periodo che si apprestava a replicare il precedente, la partita sembrava chiaramente indirizzata verso l’overtime. A dieci secondi dalla fine, però, i Leocorni trovavano un rocambolesco touchdown che regalava loro la vittoria e la qualificazione alla finale.

I Giaguari hanno disputato una partita straordinaria, dopo gli svarioni iniziali, con un Daniele Latorraca sopra tutto e tutti, capace di ricevere i palloni lanciati da Bairo ma anche quelli lanciati dal quarterback avversario, collezionando un paio di intercetti e facendosi trovare pronto in ogni zona del campo in attacco ed in difesa. Tutta la squadra, però, ha dato il meglio di sé stessa, non risparmiando nulla agli avversari e cercando di sfruttare in fondo ogni occasione, dominando larghi tratti dell’incontro. Non è andata nel modo sperato, ma non ci sono troppi rimpianti, perché i ragazzi hanno lasciato tutto, ed anche di più, sul campo.

È invece andata meglio alla Under 12, sebbene con qualche patema di troppo. La prima partita della giornata contro i Blitz era già quella decisiva, ed i Giaguari sembravano poter portare a casa l’intera posta con relativa semplicità. Uno scatenato Borri piazzava due touchdown su corsa per portare i Giaguari avanti 12-0, poi nel finale di primo tempo succedeva di tutto. Con meno di due minuti da giocare ed i Blitz in possesso di palla, Peiroleri intercettava il quarterback avversario e riportava l’ovale in touchdown. Seguiva la trasformazione da due punti di Coman, ma non era ancora finita. A meno di dieci secondi dalla fine del tempo, i Blitz trovavano l’end zone per la prima volta, e si andava al riposo sul 20-8 per i Giaguari.