Williams Wong firma con la franchigia americana di Major League Texas Rangers

Le società B.C. Settimo e Texas Rangers, comunicano che l’atleta Williams Wong ha raggiunto un accordo per il passaggio alla franchigia americana con sede ad Arlington-Texas. Williams Wong nelle prossime settimane entrerà a far parte del programma di elite della “Texas Rangers Baseball Academy” nel campus sportivo in Repubblica Dominicana, dove inizierà il suo percorso professionale/sportivo. Rappresenta certamente una unicità in italia, il fatto che un atleta di 17 anni abbia firmato un contratto con una franchigia americana, senza passare dallo scouting high school o universitario.

Williams Wong classe 2005, ha iniziato a calcare il diamante di Settimo Torinese giovanissimo; dal minibaseball alle giovanili si è sempre distinto per impegno, passione e disciplina, entrando a far parte delle selezioni Nazionali giovanili nelle classi U12, U15 e attualmente U18.

Williams ha esordito nel campionato italiano di serie A con il BC Settimo, nel ruolo di 2° base, all’età di 14 anni nella stagione 2020. La scorsa stagione in regular season è stato migliore 2° base della serie A come statistiche, raggiungendo una media di battuta AVG .378, SLG .662, OPS di 1.083. Sempre nel 2022 Wong con la Nazionale Italiana si è laureato vice-campione d’Europa Under18, ed ha partecipato ai mondiali di baseball Under18 a Sarasota in Florida dove ha sbalordito tutti con una media di battuta AVG di .429, OPS di 1.024, 6 RBI ed una slugging percentage SLG .524.

Grazie anche alle prestazioni mostrate anche durante gli Europei e Mondiali giovanili, Williams è stato oggetto di osservazione e scouting da parte di alcune franchigie americane. A dicembre è stato invitato dai Texas Rangers nella loro accademia per due intense settimane di test fisici e tecnici.

Williams Wong «Sono felice!, quello che dico a tutti ragazzi delle nostre giovanili è che se avete una passione credeteci! lavorate per raggiungere l’obiettivo perché l’impegno e i sacrifici verranno poi ripagati».

Willams è consapevole che la strada è lunga «questo contratto rappresenta un punto di partenza e non di arrivo; sono consapevole che dovrò lavorare tantissimo con i Texas Rangers, troverò una elite di atleti tutti motivati ad arrivare a giocare nelle franchigie americane professionistiche. Però è un sogno che si realizza, fin da bambino, da quando papà mi ha messo una palla in mano ho sognato di arrivare a giocare in una grande squadra americana e devo ringraziare lo scouting team dei Texas Rangers per avermi dato fiducia».

Williams guarda al futuro ma non dimentica il cammino che l’ha fatto fino ad oggi «Se sono qua oggi devo ringraziare molte persone: la mia famiglia mia mamma, mio papà e i miei nonni che sempre mi hanno incoraggiato ed aiutato in questo percorso. La mia società, dove ho trascorso più tempo sul diamante che nella mia cameretta (ride). Il Settimo è una famiglia, una dimensione giusta dove poter crescere come atleta senza pressioni esterne. Puoi lavorare con tutti, crescere guardando gli atleti più grandi di te ed avere un occhio di riguardo per i più piccolini. La federazione italiana Baseball per avermi dato fiducia in questi anni di nazionali, sono certo che questa mia esperienza potrà essere di aiuto a far crescere la qualità e l’esperienza del movimento del baseball Italiano».

Patrizia Sciarrilli Presidente del Bc Settimo «Williams ha creduto nel suo sogno e siamo felici di accompagnarlo in questo momento importante per lui, che poi è un riconoscimento del lavoro che ognuno di noi ha fatto nella società e della elevatissima qualità della nostra scuola Baseball che si conferma una delle migliori a livello nazionale.. Per questo motivo abbiamo deciso che “Believe” in Settimo sarà il claim della stagione 2023 del BC Settimo, crediamo nel percorso di crescita intrapreso nel 2020, in piena pandemia, che vedrà questa primavere la nascita della squadra giovanile di softball del Settimo, una squadra amatoriale di softball e una attività legata alle disabilità; per fare questo

abbiamo bisogno del contributo di tutti gli stakeholders del territorio per far crescere questo progetto: ci serve il supporto di Comune, di nuovi sponsors che vogliano ad uno sport così inclusivo quale il baseball, ma anche delle scuole per diffondere questo sport nelle famiglie e nei giovani».

Prosegue Sciarrilli «Williams l’abbiamo visto con la palla in mano già in tenerissima età. Ernesto Wong (suo papà) è riuscito a crescere un ottimo atleta ma anche un ragazzo sempre a modo educato e rispettoso delle regole e degli avversari. Non diamolo per scontato, essere padri ed allenatori allo stesso tempo non è affatto semplice. Posso dire che Ernesto ha trattato in questi anni Williams come tutti gli altri suoi atleti, ed è diventato un punto di riferimento per tutti i nostri atleti, dalle giovanili alla serie A».

«L’augurio? che Williams abbia successo e che soprattutto questa opportunità, nata con i Texas Rangers, possa in futuro essere proposta ad altri nostri atleti di merito. Pensate che quello che è successo nel basket 15 anni fa, oggi potrebbe succedere nel baseball. Atleti italiani che grazie al lavoro di tutte le società e della federazione, raggiungono il campionato americano. La ricetta? per noi è sempre la stessa, fiducia e crescita delle nostre giovanili, pochissimo mercato straniero, un campionato che dia la possibilità ai giovani cresciuti nelle società di giocare ai massimi livelli. I ragazzi delle giovanili hanno bisogno di giocare e confrontarsi, una stagione giovanile spesso si riduce a 10/13 partite l’anno, forse sono troppo poche, dobbiamo andare in quella direzione».

La stagione della serie A riparte il 15 e 16 aprile con il derby del Piemonte che si giocherà a Settimo Torinese contro i Grizzlies Torino. La campagna “Believe” tesseramenti atleti 2023 è iniziata, le iscrizioni sono aperte sul sito della società a questo link.