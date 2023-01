BEA Chieri: la C Gold sfiora l'impresa sul parquet di Serravalle

Sabato 14 gennaio la Planet Smart City BEA è scesa in campo ospite del Basket Club Serravalle per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato di C Gold. Contro la seconda testa di serie del massimo campionato regionale, tra le più accreditate per il salto di categoria, i Leopardi gestiscono la gara per 35 minuti. Con un buon gioco e il giusto atteggiamento, dimostrano la solidità del gruppo nonostante l’infermeria ancora affollata (ancora out Stiffi, Colli, D’Arrigo oltre al lungodegente Mosca, Orsi in panchina solo per onor di firma e Tagliano recuperato ma ancora a mezzo servizio) e la crescita dei più giovani, protagonisti in campo. Solo negli ultimi minuti i padroni di casa, anche loro con diverse assenze importanti, trovano l’energia per pareggiare i conti e poi concretizzare il sorpasso nel finale facendo valere la maggior esperienza.

BEA si prepara ora a continuare il tour de force con le squadre di alta classifica, con la nuova consapevolezza di poter giocarsela con tutti alla pari nonostante l’emergenza assenze, con l’obiettivo di qualificarsi ai play-off nella miglior posizione possibile.

LA GARA

Coach Conti schiera alla palla a due Giacomelli, Tulumello, Scalzo, Drame e il giovanissimo Quagliotto; coach Gatti risponde con Ferri, Gay, Tava, Taverna e Lisini. BEA è fluida e intensa in attacco sin da subito. Drame è deciso sotto canestro e colpisce nel pitturato, mentre Scalzo e Giacomelli concretizzano da dietro l’arco. Gay impiega quasi 3 minuti a sbloccare il tabellone per i suoi, mentre il classe 2007 Quagliotto (8 punti a referto per lui) segna prima in avvicinamento, quindi due triple: 22-26 alla prima pausa.

BEA allunga in avvio di secondo quarto, poi Lisini e Gay firmano il -2 dei padroni di casa e coach Conti ferma tutto. Gli Arancioni escono bene dal time-out e prima con Giacomelli, poi con Drame ben servito da Tulumello per il fallo e canestro si riavvicinano alla doppia cifra di vantaggio. 34-42 alla pausa lunga.

La ripresa vede il ritorno in campo dopo l’infortunio patito ad ottobre del classe 2004 Tagliano, bravo fin da subito a mettere grande energia in difesa. Drame ne schiaccia due in contropiede e finalmente i chieresi riportano il vantaggio in doppia cifra (46-56). Serravalle sfrutta le opportunità dalla lunetta, cresce con Pulina e tiene la gara aperta. Le due triple del bomber Ferri in avvio dell’ultimo quarto (61-64) riaprono la partita, Taverna pareggia a quota 64, ma subito dopo Tulumello buca la difesa rosso-blu e ridà fiato ai suoi. Entrambe le squadre hanno le rotazioni cortissime, ma i padroni di casa trovano le energie giuste per gestire al meglio i minuti finali, dopo una gara sempre in rincorsa. Ferri sale in cattedra quando conta facendo vedere ancora una volta di essere un giocatore di altra categoria, e alla fine è Serravalle a festeggiare un successo importante in chiave classifica.

IL COMMENTO

«Siamo stati punto a punto per tutta la partita e dispiace aver perso nel finale – commenta coach Franz Conti – Bisogna ammettere che Serravalle è stata bravissima a punire gli errori che abbiamo commesso durante la gara. Noi comunque abbiamo fatto un’ottima partita, giocando con grande intensità, e da qui dobbiamo ripartire per continuare a giocare con l’obiettivo di classificarci nel miglior modo ai play-off”.

PROSSIMO TURNO

La prossima sfida, al Pala Gialdo di Chieri, è in programma sabato 21 gennaio. I Leopardi ospiteranno la Gulliver Derthna Basketball Lab, settima in classifica a soli due punti di distanza dalla Planet Smart City BEA. Palla a due alle ore 21.

BASKET CLUB SERRAVALLE – PLANET SMART CITY BEA 78-74

Parziali: 22-26, 34-42, 55-59

SERRAVALLE: Morandi, Gay 15, Pulina 9, Taverna 16, Tava, Milicic, Pavone, Maranesi, Lisini 11, Ferri 27. All. Gatti.

BEA CHIERI: Giacomelli 17, Orsi ne, Lafiosca ne, Scalzo 5, Tulumello 16, Molinario 4, Gile 1, Quagliotto 8, Tagliano, Drame 23. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.