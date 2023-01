Club76: i risultati del fine settimana

Settimana intensa per il Club76, che si lascia definitivamente alle spalle le festività, a cominciare dalle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli che, in serie A1 sabato sera si sono aggiudicate il derby contro Cuneo al PalaFenera, vincendo 3-1.

Nel Campionato di Serie B2 le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno vinto in trasferta 2-3 contro Tarabusi a Rivarolo. Nonostante i primi due set persi a causa di troppi errori, soprattutto in battuta, dal terzo la squadra è riuscita a cambiare spirito, migliorando in attacco e portando a casa la vittoria del match al tie break.

Per quanto riguarda invece la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti sabato contro AF Volley hanno perso il match 1-3. Dopo aver vinto il primo set, un calo in attacco ha permesso agli avversari di conquistare un vantaggio importante per la vittoria. Domenica in Under 16 regionale contro Cuneo la squadra ha vinto 3-0 in una partita a senso unico, senza mettere mai alcun set in discussione.

Per quanto riguarda la Serie D, il Club76 PlayAsti ha giocato sabato sera in Coppa Piemonte contro Numeraria Virtus Biella, perdendo 2-3. Nonostante la vittoria di due set, le ragazze di coach Balzo non sono riuscite a portare a casa la partita.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold ha vinto 3-0 contro Santa Margherita. L'Under 13 Gold, invece, ha perso 3-0 contro Mondovì.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 13 gennaio

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: GS Pino Volley vs Porporati Grugliasco 3-0

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Polisport Chieri 3-0

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: ASD Kolbe ARA vs GS Pino Volley 3-2

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 vs Volley Parella Torino Blu 1-3

Sabato 14 gennaio

– Under 15 M. C.T. Torino Cross E: Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 vs Alto Canavese Volley 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. 2° Fase Girone F: ASD Santa Margherita Alba vs Club76 Playasti Gold 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti 2010 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: Club76 Playasti Silver vs L'Alba Volley Marcopolo 0-3

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs A.F. Volley 1-3

– Coppa Piemonte Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: Club76 Playasti vs Numeraria Virtus Biella 2-3

Domenica 15 gennaio

– Under 18 F. C.T. Cun.Ast: Club76 Playasti vs Insieme Marene-Savigliano 3-2

– Under 16 F. C.T. Piemonte Gold: Cuneo Granda Volley vs Club76 Playasti 0-3

– Under 16 F. C.T. Torino Gold: Vol-ley Academy Volpiano Nera vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 16 F. C.T. Torino Turbo 9: Club76 GS Pino Volley vs TO.Volley 3-1

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone C: Club76 Playasti Silver vs Mon.Vi Bam Rosso 0-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone D: Volley Busca Verde vs Club76 Playasti 2009 3-2

– Under 14 F. C.T. Torino Turbo M: Isil Volley Almese vs Club76 GS Pino Volley 3-0

– Under 14 F. C.T. Torino Turbo P: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Leini V.B.C. Yellow 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti 2010 vs Mon.Vi. Bam Rossa 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone C: Vicoforte Volley Ceva Bam vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-0

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone D: P.G.S. El Gall vs Club76 Playasti 2011 Bianca 3-1

– Under 12 F C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2012 Ciop vs Volley Montà 3-0

– Under 12 F C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2012 Ciop vs New Volley Asti Blu 2-1

– Under 12 F C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: ASD Santa Margherita Alba vs Club76 Playasti 2011 1-2

– Under 12 F C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2011 vs V.B.C. Dogliani 1-2

– Under 12 F C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: L'Alba Volley Greenhas vs Club76 Playasti 2012 Cip 3-0

SERIE B MASCHILE GIRONE A PERDE CONTRO ACQUI

La squadra maschile del Fenera Chieri ’76 nella serie BM girone A perde in casa 0-3 contro Pallavolo La Bollente Acqui. I ragazzi di coach Specchia, malgrado una bella prestazione volitiva e attenta, non riescono a fermare la corazzata capolista di Acqui. MVP Chieri Matteo Marello, con 10 punti. Da segnalare anche l’ottima notizia del ritorno in campo di Luccato dopo l’infortunio e gli otto punti di Robazza e Del Noce. Adesso è tempo di pausa e di lavoro assiduo in palestra. La prossima gara sarà sabato 4 febbraio, al PalaFenera, contro Novi Ligure.