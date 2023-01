Basket College Novara: fatale le traferta contro Biella Next

Prima trasferta del 2023 sul difficile campo di Biella Next che vede cadere la nostra Serie C contro una squadra che ha dimostrato “soltanto” di aver più voglia di vincere la partita dei Collegiali.

Nel terzo periodo partenza ancora sottotono ma Ruffa si prende la squadra sulle spalle creando per se e per gli altri permettendo a Novara di accorciare nuovamente e restare in partita. Ancora McAdoo e Nicolini a segno e il parziale del terzo quarto recita 57-53 per i padroni di casa.

Prima spallata alla partita per gli ospiti che tornano davanti grazie al gioco di squadra ma Alberto non ci sta e firma un 7-0 da solo che rimette Biella Next in controllo. Tante le occasioni sprecate con palloni persi banalmente e poca voglia di sacrificarsi, che saranno poi la causa principale della sconfitta 72-68.